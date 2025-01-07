ÃæµïÀµ¹¡Ö½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ËÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤¬¡È²Ð¤ËÌý¡É¡Ä¥Õ¥¸¤Ï´´Éô¤Î¥¢¥Æ¥ó¥ÉÈÝÄê¤âÈï³²½÷À¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¤À¤ì¤«to¤À¤ì¤«¡Ù¥®¥ã¡¼¡ª¡×¡ÖA¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæµïÀµ¹¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ä¤¤¤Ë¼Õºá¤âSMAPºÆ·ëÀ®¤Ï±À»¶Ì¸¾Ã¡Ä¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡È½ª»ßÉä¡É¤òÂÇ¤ÄÈéÆù
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê59¡Ë¤¬¸µÃ¶¹±Îã¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¿·½Õ¡ª Çú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËË½Áö¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¡Ê2025Ç¯1·î2Æü.9Æü¹æ¡Ë¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡ÖÃæµïÀµ¹ µð³Û²ò·è¶â ¾è¤ê±Û¤¨¤¿½÷À¿¼¹ï¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°û¤ß²ñ¤ÇÃæµï¤¬·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î½÷À¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢9000Ëü±ß¤Îµð³Û²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡Ç¯ËöÆÃÈÖ¡Ö¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë Éü³èSP¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡ÖÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø ¿·½ÕSP¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÏÆ±¶É¥µ¥¤¥È¤ÎÈÖÁÈÉ½¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ö²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡×¤Èº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¡¢11ÆüÍ½Äê¤Î¡ÖÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÏÊüÁ÷Ì¤Äê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ»ö¤È¤Î´ØÏ¢À¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Ãæµï¤ÎÈÖÁÈ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡ÖÂÀÅÄ¤Î³Î¿®ÈÈÅª¤ÊË½Áö¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï·ï¤Î°û¤ß²ñ¤Ø¤Î¶É´´Éô¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¢£¡Ö¤À¤ì¤«to¤À¤ì¤«¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Àè·î27Æü¡¢ÃæµïÂ¦¤ÏÍÎÁ²ñ°÷¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ô¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¡¢·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶É´´Éô¤Î¥¢¥Æ¥ó¥Éµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥Õ¥¸¤Ï¡¢¡ÔÅö³º¼Ò°÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæµï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ò·èºÑ¤ß¤Î»ö°Æ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¤¬¤³¤È¤À¤±¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¥À¥ó¥Þ¥ê¤òÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÉô¤Ç¤Ï°úÂà¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Õ¥¸¤Ï¶É°÷¤Î´ØÍ¿¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ï½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÄ¾·â¤Ë¡Øº£¤Ç¤âµö¤»¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐÊý¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬¿©¤¤°ã¤¤¡¢¿¿Áê¤¬¤¢¤ä¤Õ¤ä¤ÊÃæ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¦¥ä¥à¥ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê44¡Ë¤¬Ãæµï¤ÎÁêÊý¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷Ê¬¤ÏÂ¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Â¿¤¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÊú¤¨¤ëÇä¤ì¤Ã»Ò¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡ÊËÜÂ¿·½¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡SMAPºÆ·ëÀ®¤Ï´°Á´¤ËÄÙ¤¨¤¿¤Î¤«¡© ´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæµïÀµ¹¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ä¤¤¤Ë¼Õºá¤âSMAPºÆ·ëÀ®¤Ï±À»¶Ì¸¾Ã¡Ä¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡È½ª»ßÉä¡É¤òÂÇ¤ÄÈéÆù¡Ä¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£