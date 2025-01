甜菜糖や太白胡麻油など体にやさしい素材も使用！XXOCOA「ルナサンドクッキー 糸島レモン」

チョコレート専門店「XXOCOA(ショコア)」は、2025年バレンタイン新作スイーツ「ルナサンドクッキー 糸島レモン」を博多阪急限定で2025年1月23日(木)から数量限定発売します。

XXOCOA「ルナサンドクッキー 糸島レモン」

価格 :ルナサンドクッキー 3個セット 1,550円

ルナサンドクッキー 4個セット 2,100円

ルナサンドクッキー 6個セット 3,000円

販売開始日:2025年1月23日(木)

販売場所 :博多阪急「バレンタインフェスタ2025」XXOCOAブース内

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

チョコレート専門店「XXOCOA(ショコア)」は、2025年バレンタイン新作スイーツ「ルナサンドクッキー 糸島レモン」を博多阪急限定で2025年1月23日(木)から数量限定発売。

福岡県糸島市産のブランドレモン“糸島レモン”と、福岡・大名発のチョコレート専門店がコラボレーションした、チョコレートサンドは、バレンタインデーの贈り物としておすすめです。

■福岡県糸島市産のブランドレモン“糸島レモン”を使った「ルナサンドクッキー 糸島レモン」

チョコレート専門店「XXOCOA」(ショコア)は、博多阪急で2025年1月23日(木)〜2月14日(金)の期間に開催される「バレンタインフェスタ2025【HAKATAHANKYU VALENTINE FESTA 2025】」の催事に初出店します。

XXOCOAが博多阪急バレンタイン限定商品として発売する「ルナサンドクッキー 糸島レモン」は、福岡県糸島市にて生産されている“糸島レモン”を使用した新たなフレーバーです。

糸島レモンはフレッシュかつ爽やかな酸味と、レモンの力強い香りがギュッと凝縮した味わいが特徴。

そんな糸島レモンの果汁と皮を絶妙なバランスでチョコレートに配合し、パティシエが手をかけて作り上げたチョコレートサンドです。

一口噛んだ瞬間に、サクサクな食感のクッキーと、糸島レモンのはじけるようなフレッシュな香りと心地よい酸味が楽しめる、しっとりとしたチョコレートの味わいを一度に楽しめます。

糸島レモンの美味しさの秘密は、防カビ剤・除草剤不使用なこと。

「剪定」で植物に刺激を与え、農薬・肥料をほとんど使わない『自然のチカラを引き出す先進農法』で栽培されています。

レモンが本来持つチカラが存分に活かされる栽培法で、糸島の豊富な自然が生み出した糸島レモンの美味しさを、福岡大名のチョコレート専門店XXOCOAのチョコレートスイーツを通して皆様へお届けします。

バレンタイン限定パッケージで華やかに包まれたルナサンドクッキーは、各種アソートセットが準備されています。

バレンタインの贈り物や手土産、ギフトにおすすめです。

■体に、自然に優しいサスティナブルな素材でつくるチョコレートスイーツ

XXOCOAで使用する素材は、私たちの体にも優しく、自然にも、お菓子の原料である農産物の作り手にも優しいサスティナブルな素材を選定しています。

チョコレートはオーガニック、フェアトレードの原料を使用しています。

また、甜菜糖や太白胡麻油など体にやさしい素材も使用しています。

「ルナサンドクッキー 糸島レモン」の他にも催事会場では、同店オープン以来好評いただいているチョコレートサンド「ルナサンド」をはじめとして、九州素材を使用した「ボンボンショコラ」、博多あまおうを使用した2層の生チョコ「デュアルショコラ」などを販売します。

地元九州・福岡の素材と、オーガニック・サスティナブルな素材で作り上げたチョコレートのコラボレーションを楽しめます。

■店舗概要

店舗名 : XXOCOA(ショコア)

所在地 : 〒810-0041 福岡市中央区大名1丁目8-38 DAIMYO 509 1F

URL : https://xxocoa.com/

オンラインショップ: https://www.xxocoa-ec.com/

TEL : 092-791-3233

営業時間 : 11時〜19時

アクセス : 福岡市営地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩で5分

西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩で10分

