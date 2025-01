「元祖大阪梅田ミックスジュース」は、タツノコプロの大人気キャラクター「ハクション大魔王」とコラボレーション企画を実施します。

「元祖大阪梅田ミックスジュース×ハクション大魔王」55周年記念コラボイベント第4弾

概要 : 第4弾オリジナルイラストを使用したオリジナルステッカーの配布

期間 : 2025年1月13日(月)〜無くなり次第終了

対象者 : キャンペーン対象店舗で商品を購入した方全員

対象店舗 : 元祖大阪梅田ミックスジュース梅田店・新大阪店・なんば店

- 梅田店 https://www.instagram.com/mixjuice_umeda/

- 新大阪店 https://www.instagram.com/mixjuice_shinosaka/

- なんば店 https://www.instagram.com/mixjuice_namba/

両者が2024年に55周年を迎えることから生まれた異色のコラボレーション。

最後となる第4弾の実施は2025年1月13日(月)から開始。

■寒い冬こそ、大阪名物ミックスジュース

通常、ミックスジュースといえば冷たい飲み物を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、寒い日に外で冷えた体を癒やすのはもちろん、リモートワークや休日のリラックスタイムに、家族や友人との団らんの場に――冬のミックスジュースはどんなシーンでも楽しめる万能ドリンクです。

建物の中や電車の中などで温まった体に染みわたる、フレッシュさ満点のミックスジュースは冬だからこそ感じられる「良さ」です!

フルーツの栄養もたっぷり取れるので、冬の健康管理にもぴったり。

心も体も満たしてくれる「冬のミックスジュース」を楽しめます。

【元祖大阪梅田ミックスジュースについて】

1969年から阪神「大阪梅田」駅の改札前で、こだわりのミックスジュースを販売し続けてきたジューススタンドです。

独自レシピとして、フルーツと氷をミックスすることで、シャリシャリ感と液体感、甘さと酸味が絶妙なバランスで仕上がりました。

カップの表面にナミナミと注がれるビールのような見た目も特徴です。

【店舗情報】

梅田店

・所在地 : 大阪市北区梅田3丁目大阪駅前地下街6号 阪神大阪梅田駅

・電話 : 06-6342-7890

・営業時間 : 7:00〜22:00

・Instagram: https://www.instagram.com/mixjuice_umeda/

エキマルシェ新大阪ソトエ店

・所在地 : 大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅構内

・電話 : 06-6195-4969

・営業時間 : 9:00〜21:30

・Instagram: https://www.instagram.com/mixjuice_shinosaka/

なんば店

・所在地 : 大阪市中央区難波五丁目1番60号 南海電鉄なんば駅構内

・電話 : 06-4393-8303

・営業時間 : 10:00〜21:30

・Instagram: https://www.instagram.com/mixjuice_namba/

