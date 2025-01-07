¥ä·³¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î3´§²¦ÁË»ß¤·¤¿¼ó°ÌÂÇ¼Ô³Í¤ê¤Ø¡¡ÂÔË¾¤ÎÆóÎÝ¼êÊä¶¯¢ª¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤«
ÄÌ»»138È¯¥È¡¼¥ì¥¹¤¬ÂàÃÄ¡¢ÆóÎÝ¼ê¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥É³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶ÉESPN¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î3´§²¦¤òÁË»ß¤·¤¿¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÊä¶¯¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÀµÆóÎÝ¼ê¤ÇÄÌ»»138ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥°¥ì¥¤¥Ð¡¼¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬FA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£»°ÎÝ¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¾¥àJr.¤¬ËÜ¿¦¤ÎÆóÎÝ¤Ø°Ü¤ë¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¤ÎÊä¶¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ð¡¼¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Î·êËä¤áÍ×°÷¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥ºFA¡Ë¤ä¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¢¥ì¥Ê¥É¤Î¥È¥ì¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó63²¯±ß¡ËÄøÅÙ¤ÎÇ¯Êðºï¸º¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆºÇÂç¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨Ç¯Êð1460Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯±ß¡Ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¢¥é¥¨¥¹¤Ï¡ÖÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍ½»»À©¸Â¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¶â³Û¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27ºÐ¤Î¥¢¥é¥¨¥¹¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤È¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ø°Ü¤Ã¤¿2023Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¡¢5·î¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤ÂÇÎ¨.314¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ÎMVP·Ð¸³¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£Åê¼ê¿Ø¤Ç¤âÄÌ»»73¾¡º¸ÏÓ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¡¢¼é¸î¿À¸õÊä¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢2009Ç¯°ÊÍè¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ØÊä¶¯¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë