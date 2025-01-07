¤â¤Ã¤Á¤êÊ¬¸ü¤¤¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¤òºî¤ë¤Ê¤é¡ÖÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¤Æ¡×¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤ë¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬¸ü¤¤¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¡£ÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª²È¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¬¸ü¤¯»Å¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÆ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤È¡¢º®¤¼Êý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç²¼Ì£ÎäÅà¡¦¥ì¥ó¥Á¥ó¡¦Ê¿Æü³Ú¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤É¤á¤µ¤ó²È¤Î¥º¥Ü¥é¤´¤Ï¤ó¡Ú¥ì¥·¥Ô𓌉¢þ𓇋¡Û(@chouchou.kitchen)¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

Æ´¤ì¤ÎÊ¬¸ü¤¤¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¤¬¤ª²È¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡ª

¤â¤Ã¤Á¤ê¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ê¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬¸ü¤¤¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¡£¥³¥Ä¤µ¤¨²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ª²È¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÇÀäÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

ºî¤êÊý¤âºàÎÁ¤ò½çÈÖ¤Ëº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤È´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

ºàÎÁ

¡¦¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ä1ÂÞ¡Ê150～160g¡Ë

¡¦¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡Ä100g

¡¦Íñ¡Ä1¸Ä

¡¦µíÆý¡ÄÂç¤µ¤¸2.5

¡¦¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ð¥¿ー¡¢¥áー¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¡ÄÅ¬ÎÌ

ºî¤êÊý

1.Æ¦Éå¤òº®¤¼¤ë

©chouchou.kitchen

¥Ü¥¦¥ë¤Ë¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤òÆþ¤ì¥Û¥¤¥Ã¥Ñー¤Ç³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£

2.Íñ¤ÈµíÆý¤ò²Ã¤¨¤ë

©chouchou.kitchen

①¤ËÍñ¡¢µíÆý¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙº®¤¼¤ë¡£

3.¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë

©chouchou.kitchen

¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤êº®¤¼¤ë¡£¤¬ー¤Ã¤Èº®¤¼¤¹¤®¤º¡¢²¼¤«¤é¤¹¤¯¤¤¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¤Î¤¬Ê¬¸ü¤¯»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä¡£

4.¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­À¸ÃÏ¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë

©chouchou.kitchen

¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò²¹¤á③¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¥Ø¥é¤Ê¤É¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍî¤È¤·Æþ¤ì¡¢¥Ø¥é¤Ç·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£

5.¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¤ò¾Æ¤¯

©chouchou.kitchen

³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¤ÆºÆ¤Ó³¸¤ò¤·¤Æ3Ê¬¾Æ¤¯¡£

6.¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ð¥¿ー¤ä¥áー¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë

©chouchou.kitchen

µÙÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤ä¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á

©chouchou.kitchen

Æ´¤ì¤ÎÊ¬¸ü¤¤¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¤Îºî¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÈÖ¤Î¥Û¥Ã¥È¥±ー¥­¤â¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£

¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Õ¥ëー¥Ä¤òÅº¤¨¤ë¤È¥«¥Õ¥§µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

µ­»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë