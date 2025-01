1月24日11時~2月6日23時 抽選受付2月上旬 当選発表【S.H.MonsterArts メカゴジラ(1993)&ガルーダ&ファイヤーラドン 幕張決戦Ver.】価格:24,200円【S.H.MonsterArts ガイガン(1972)】価格:12,100円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts メカゴジラ(1993)&ガルーダ&ファイヤーラドン 幕張決戦Ver.」、「S.H.MonsterArts ガイガン(1972)」の抽選販売を1月24日11時~2月6日23時の期間受け付ける。価格は「メカゴジラ(1993)」が24,200円、「ガイガン(1972)」が12,100円。2月上旬に当選発表を行う。

S.H.MonsterArts メカゴジラ(1993)&ガルーダ&ファイヤーラドン 幕張決戦Ver.

「ゴジラVSメカゴジラ」に登場した「メカゴジラ」、「ガルーダ」、「ファイヤーラドン」を立体化したセット。2017年に発売した「スーパーメカゴジラ」から彩色イメージを変更したもので、青みがかったシルバーの彩色が美しい。

前面

ガルーダ

ファイヤーラドン

スーパーメカゴジラ

S.H.MonsterArts ガイガン(1972)

「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」に登場した「ガイガン」を立体化したもの。1972年当時のスーツを徹底的に再現しており、バイザーのような目は2層構造にすることで再現している。彩色は当時のスチール写真資料を基に行なっており、腹部カッターは可動ギミックを備える。

前面

側面

背面

