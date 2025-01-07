¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ª´é¥½¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÈÏÃÂê¡¦Ã«Î¼»Ò¡Ê49¡Ë¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î10Ç¯Á°¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡½÷»Ò½ÀÆ»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯5Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃ«Î¼»Ò¡Ê49¡Ë¤¬¡¢10Ç¯Á°¤È¸½ºß¤òÈæ³Ó¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¤Ï2003Ç¯¤Ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÃ«²ÂÃÎ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¼¡ÃË¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Instagram¤Ç¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤äÉ×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥ä¥ï¥é¤Á¤ã¤ó´Þ¤á¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ª´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1·î5Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Ö10Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤¹ 2015Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤È¡¢2025Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ö¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë