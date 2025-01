音楽ユニット「globe」のKEIKO(52)が7日までに自身のSNSを更新。メンバーのマーク・パンサー(54)との新年会ショットを披露した。

「marcと新年会ょ」と書き出し、マスクなしの黒のトップス姿の自身が黒のTシャツ姿のマークと飲食店でにこやかにビールを傾け合うショットをアップ。

KEIKOは11年10月にくも膜下出血で倒れ療養していたが、22年11月にOBS大分放送の「JOY TO THE OITA」にゲスト出演。“11年ぶりのメディア生出演”として話題を呼んだ。23年1月からはマーク・パンサーとともに「JOY TO THE OITA+」でパーソナリティーを務めている。

KEIKOの投稿に、フォロワーからは「おげんきそうでなによりです!」「イイ!」「KEIKOちゃんが、美しすぎる マークもそうだけど、歳とらないんですか!?」「マークと仲良しで嬉しい」「globe復活の乾杯に繋がりますように」「昔と全然変わらない笑顔が素敵ですね」といった反響が寄せられている。