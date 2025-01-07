¹õÈÄ¤Ï¹õ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤Ç¡Ö¹õÈÄ¡×¤Ê¤Î¡© É®È¢¤âÉ®¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤·¡ÄÂ©»Ò¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ÆÍ³Íè¤òÄ´¤Ù¤¿¡Ú¤³¤É¤â¤È¸«¤Ä¤±¤¿¾®¤µ¤ÊÈ¯¸«Æü»ï Vol.80¡Û
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¢£¹õÈÄ¤ÏÎÐ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡Ö¹õÈÄ¡×¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¹õÈÄ¤ÏÎÐ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¹õÈÄ¤Ê¤Î¡© ÀÎ¤Ï¹õ¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÄ¹ÃË¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É°ìÉô¤Ç¤Ï¹õ¤¤¹õÈÄ¤â¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹õÈÄ¤ÏÎÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹õÈÄ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÎÐÈÄ¡×¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Î¹õÈÄ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¹õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÐ¤Î¹õÈÄ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ºàÎÁ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÎÐ¤ÎÊý¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£É®È¢¤ÎÍ³Íè¤È¤Ï¡©
¹õÈÄ¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿É®È¢¤ÎÍ³Íè¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É®È¢¤ÏÉ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÉ®È¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É®µÍÑ¶ñ¤òÆþ¤ì¤ëÈ¢¤À¤«¤éÉ®È¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÉ®¡×¡á¡ÖÌÓÉ®¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÀÎ¡¢É®¤ÈËÏ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»¶ñ¤ÏÉ®È¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌðÎ©¡Ê¤ä¤¿¤Æ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ®¡×¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
(¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼)
º£²ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¢£¹õÈÄ¤ÏÎÐ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡Ö¹õÈÄ¡×¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¹õÈÄ¤ÏÎÐ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¹õÈÄ¤Ê¤Î¡© ÀÎ¤Ï¹õ¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÄ¹ÃË¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É°ìÉô¤Ç¤Ï¹õ¤¤¹õÈÄ¤â¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹õÈÄ¤ÏÎÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹õÈÄ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÎÐÈÄ¡×¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Î¹õÈÄ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¹õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÐ¤Î¹õÈÄ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ºàÎÁ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÎÐ¤ÎÊý¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£É®È¢¤ÎÍ³Íè¤È¤Ï¡©
¹õÈÄ¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿É®È¢¤ÎÍ³Íè¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É®È¢¤ÏÉ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÉ®È¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É®µÍÑ¶ñ¤òÆþ¤ì¤ëÈ¢¤À¤«¤éÉ®È¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÉ®¡×¡á¡ÖÌÓÉ®¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÀÎ¡¢É®¤ÈËÏ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»¶ñ¤ÏÉ®È¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌðÎ©¡Ê¤ä¤¿¤Æ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ®¡×¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
(¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼)