¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Ï¡È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¡£¡È¤¤¤ÞÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¡É¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎáÏÂ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬µá¤á¤ëÍ×ÁÇ¡×¤È¤Ï
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÌö¿Ê¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï2024Ç¯¤Ï¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ø¿·½Õ¡ªÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤âÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬235Ëü¿Í¡Ê¼¹É®»þÅÀ¡Ë¤È¡¢·å°ã¤¤¤Î¿Íµ¤¤ò¤Û¤³¤ë¡£Â¿ÊýÌÌ¤ÇÌµÁÐ¾õÂÖ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¤É¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¥Í¥¿¤Ë¤â¥í¥±¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ï¡¢»³Æâ·ò»Ê¤ÈßÀ²ÈÎ´°ì¤«¤é¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ç2004Ç¯5·î¤Ë·ëÀ®¡£¥Í¥¿¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2017¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2019¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¡£³Î¸Ç¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âçºå¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢MC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥í¥±¤ÎÌ¾¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥í¥±¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶¥¤¦ÈÖÁÈ¡Ø³°²¦¡Á¥í¥±ºÇ¶¯·Ý¿Í·èÄêÀï¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¿Í¤È¤Î¤«¤é¤ß¤âÈ´·²¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£ßÀ²È¤Ï¡ØZIP!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎMC¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¿¤â¥í¥±¤â¾å¼ê¤ÇMC¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ê¤Î¤À¡£
¢¡¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢´íµ¡²óÈòÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤
¤½¤ó¤Ê¹â¤¤Ç½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ó¤½¤í¤Ã¤Æ½÷À´Ø·¸¤ò´Þ¤á¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï³§Ìµ¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«·Ý¿Í¤¬ÄêÈÖ¤È¤¹¤ë¥·¥â¤ÎÏÃ¤â2¿Í¤ÏÎ¨Àè¤·¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£·Ý¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
´íµ¡²óÈòÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢´§ÈÖÁÈ¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¡ÊABC¡Ë¤ÇßÀ²È¤¬¡¢ÌôºÞ»Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¼±¤¬Àõ¤¤È¯¸À¤ò¤·¤Æ±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÌôºÞ»Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢ßÀ²È¤Ï¡ÖÌôºÞ»Õ¤µ¤ó¤â°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°å¼ÔÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£SNS¤ÇÌôºÞ»Õ·Ú»ë¤È¤·¤Æ±ê¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÁûÆ°¤ËßÀ²È¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¤¹¤°¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬ÌôºÞ»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÌôºÞ»Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥°¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤òÆÉ¤ß¸«¼±¤ò¹¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËßÀ²È¤Ï¹¥´¶ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¼í¤êÅª¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¸À¤Ã¤¿¤é±ê¾å¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤Ï²¿¤«¤ÈÍÈ¤²Â¤ò¤È¤é¤ì¤ë»þÂå¤À¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢ßÀ²È¤Ï±ê¾å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¡Ä
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥ÓÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¥Ø¥¤!¥¿¥¯¥·¡¼!¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤À¡£2¿Í¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶á¡¹¤Çµ¯¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤À¤±¤ÎÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÃË»Ò¹»¤ÎµÙ¤ß»þ´ÖÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ëÆ°²è¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£12·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¥°¥é¥³¥í¤òÃçÎÉ¤¯¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¡£Â¾¤ÎÆ°²è¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï2¿Í¤¬Ãç¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò»ëÄ°¼Ô¤¬¸«¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿ßÀ²È¤È»³Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¸«¤¿¤¤¿Í¤¬235Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÀµÄ¾¸À¤¨¤Ð¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÎáÏÂ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥³¥ó¥ÓÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¾Ú¸À¼Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥¢¥ó¥¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÉÔÃç¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤ØËÜµ¤¤ÎÀâ¶µ¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥³¥ó¥ÓÃç¤¬°¤¤¤³¤È¤ÏÃ×Ì¿Åª¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÃ£¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥³¥ó¥ÓÃç¤¬ÎÉ¤¤·Ý¿Í¤¬¼çÎ®¤À¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀéÄ»¤ä¥À¥¤¥¢¥ó¤Ê¤ÉÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ä¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»þÂå¤ÏÂå¤ï¤ê»ëÄ°¼Ô¤Ï·Ý¿Í¤Ë¿Æ¶á´¶¤ä°Â¿´´¶¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬»ý¤Ä½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¿Íµ¤¤ò¾å¾º¤µ¤»Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤É¤ó¤ÊÂç¸æ½ê·Ý¿Í¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Í¥Ã¥ÈÎ¾Êý¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òºî¤ê½Ð¤¹¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ãTEXT¡¿¤æ¤ë¤Þ¾®ÎÓ¡ä
¡Ú¤æ¤ë¤Þ¾®ÎÓ¡Û
Ë¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£Âà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¼¹É®
¢¡¥Í¥¿¤Ë¤â¥í¥±¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤
¤Þ¤¿¡¢Âçºå¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢MC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥í¥±¤ÎÌ¾¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥í¥±¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶¥¤¦ÈÖÁÈ¡Ø³°²¦¡Á¥í¥±ºÇ¶¯·Ý¿Í·èÄêÀï¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¿Í¤È¤Î¤«¤é¤ß¤âÈ´·²¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£ßÀ²È¤Ï¡ØZIP!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎMC¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¿¤â¥í¥±¤â¾å¼ê¤ÇMC¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ê¤Î¤À¡£
¢¡¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢´íµ¡²óÈòÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤
¤½¤ó¤Ê¹â¤¤Ç½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ó¤½¤í¤Ã¤Æ½÷À´Ø·¸¤ò´Þ¤á¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï³§Ìµ¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«·Ý¿Í¤¬ÄêÈÖ¤È¤¹¤ë¥·¥â¤ÎÏÃ¤â2¿Í¤ÏÎ¨Àè¤·¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£·Ý¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
´íµ¡²óÈòÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢´§ÈÖÁÈ¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¡ÊABC¡Ë¤ÇßÀ²È¤¬¡¢ÌôºÞ»Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¼±¤¬Àõ¤¤È¯¸À¤ò¤·¤Æ±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÌôºÞ»Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢ßÀ²È¤Ï¡ÖÌôºÞ»Õ¤µ¤ó¤â°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°å¼ÔÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£SNS¤ÇÌôºÞ»Õ·Ú»ë¤È¤·¤Æ±ê¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÁûÆ°¤ËßÀ²È¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¤¹¤°¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬ÌôºÞ»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÌôºÞ»Õ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥°¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤òÆÉ¤ß¸«¼±¤ò¹¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËßÀ²È¤Ï¹¥´¶ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¼í¤êÅª¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¸À¤Ã¤¿¤é±ê¾å¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤Ï²¿¤«¤ÈÍÈ¤²Â¤ò¤È¤é¤ì¤ë»þÂå¤À¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢ßÀ²È¤Ï±ê¾å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¡Ä
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥ÓÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¥Ø¥¤!¥¿¥¯¥·¡¼!¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤À¡£2¿Í¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶á¡¹¤Çµ¯¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤À¤±¤ÎÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÃË»Ò¹»¤ÎµÙ¤ß»þ´ÖÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ëÆ°²è¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£12·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¥°¥é¥³¥í¤òÃçÎÉ¤¯¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¡£Â¾¤ÎÆ°²è¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï2¿Í¤¬Ãç¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò»ëÄ°¼Ô¤¬¸«¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿ßÀ²È¤È»³Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¸«¤¿¤¤¿Í¤¬235Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÀµÄ¾¸À¤¨¤Ð¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÎáÏÂ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥³¥ó¥ÓÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¾Ú¸À¼Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥¢¥ó¥¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÉÔÃç¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤ØËÜµ¤¤ÎÀâ¶µ¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥³¥ó¥ÓÃç¤¬°¤¤¤³¤È¤ÏÃ×Ì¿Åª¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÃ£¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥³¥ó¥ÓÃç¤¬ÎÉ¤¤·Ý¿Í¤¬¼çÎ®¤À¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀéÄ»¤ä¥À¥¤¥¢¥ó¤Ê¤ÉÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ä¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»þÂå¤ÏÂå¤ï¤ê»ëÄ°¼Ô¤Ï·Ý¿Í¤Ë¿Æ¶á´¶¤ä°Â¿´´¶¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬»ý¤Ä½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¿Íµ¤¤ò¾å¾º¤µ¤»Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤É¤ó¤ÊÂç¸æ½ê·Ý¿Í¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Í¥Ã¥ÈÎ¾Êý¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òºî¤ê½Ð¤¹¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ãTEXT¡¿¤æ¤ë¤Þ¾®ÎÓ¡ä
¡Ú¤æ¤ë¤Þ¾®ÎÓ¡Û
Ë¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£Âà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¼¹É®