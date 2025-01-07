¡ÖÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¡×ºù°æÆüÆà»Ò¡¢¡È¥Ð¥¹¥±½÷»Ò¡ÉÅÏîµÈþÊæ¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª½¼¼Â¤Î¾Ð´éSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
1·î5Æü¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏîµÈþÊæ¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª½¼¼Â¤Î¾Ð´éSHOT¤ò¸ø³«
ºù°æ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯ºÇ½é¤Î¥Ð¥¹¥±¡×¡ÖÅÏîµÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¥Ð¥¹¥±¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÅÏîµÈþÊæ¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥±Îò12.3Ç¯¤À¤·¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤ÇÆ±¤¸¤À¤·¡¢ ¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤ËÂÐÀï¤â¤·¤Æ¡¢ ¤Ç¤âÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤¬ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÏîµ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ß¤Û¤Á¤ã¤ó¥Ð¥¹¥±¤¦¤Þ¤¹¤®¤Ç¤·¤¿¡ª ¥Ð¥¹¥±³Ú¤·¤¤¡ª¡ªºÇ¹â¡ª¡ª¡ª¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ªÆó¿Í»÷¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö·ÝÇ½³¦½÷¥Ð¥¹À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºù°æ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ø²¬»³Èþ¾¯½÷¡¦Èþ¿Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤ÇÈþ¾¯½÷¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃµ»¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë