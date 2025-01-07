Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂè68ÏÃ¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬·ëº§»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀáÌóÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£1·î8ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè68ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬·ëº§»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀáÌóÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£
»²¹Í¡§¼ò°æ¼ãºÚ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îµ°À×¡¡¡ØIWGP¡Ù¤Î¹õ¥®¥ã¥ë¤«¤é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Î¡ÈÎÉ¤Êì¡É¤Ø
¡¡¹¬»Ò¡Ê¼ò°æ¼ãºÚ¡Ë¤È°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿Âè67ÏÃ¡£
¡¡Âè68ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Ë¡¢À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤¬¤Þ¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤«Ìä¤¦¤È¡¢Êâ¤Ï¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Û¥ó¡×¤À¤ÈÊÖÅú¡£¿·¤·¤¤½Ð»Ï¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ë°¦»Ò¤Ï´¶¿´¤¹¤ë¤¬¡¢À»¿Í¤Ï¤½¤ó¤ÊÊªÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢·ë¤Ï·ëº§»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ÆÀáÌó¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë