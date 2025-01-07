£Î£Ù¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÈ¿Íî¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ4Ëü2706¥É¥ë56¥»¥ó¥È¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯1Ëü9864.98
½µÌÀ¤±6Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢Á°½µËöÈæ25¥É¥ë57¥»¥ó¥È°Â¤Î4Ëü2706¥É¥ë56¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÍ¢ÆþÉÊ¤Ø¤Î°ìÎ§´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹ÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬Êó¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤«¤éÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÊóÆ»¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤È¿¤Ó¤¬¼ºÂ®¤·¡¢Çä¤ê¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬³ô²Á¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÂ³¿¤·¡¢243.30¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î1Ëü9864.98¤À¤Ã¤¿¡£