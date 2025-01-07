ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç¡ÖÅß¤ÎËÌ³¤Æ»Å¸¡×³«ºÅ¡ª¡¡½é´ë²è¤Î¡ÈÁª¤Ù¤ë¤ª¼÷»Ê¡É¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡ËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤°¤ë¤á¤°¤ê Åß¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤¬¡¢1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ëÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹ 8³¬ºÅ»ö¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é´ë²è¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡ÖÁª¤Ù¤ë¤Ë¤®¤ê ¹¬¤»¤Î¾®È¢¡×
¢£Ìó90Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤°¤ë¤á¤°¤ê Åß¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤Ï¡¢1½µÌÜ¤È2½µÌÜ¤Ç°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤·×Ìó90Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÊª»ºÅ¸¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè40²ó ½½¾¡ÏÂµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æù¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö»¥ËÚËÊ¿´Û¿ßË¼¡×¤Î¡ÖÂè40²ó ½½¾¡ÏÂµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þµí ²¦ÍÍ¥¹¥Æ¡¼¥ÊÛÅö¡×¤ä¡¢Å·Á³¶äÌÓºú¡ÈÍºÊõ¡É¤È¡ÈÍºÊõ¤¤¤¯¤é¡É¤òìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤¿¡ÖËÌ³¤Á¯ ³¤¤ÎÎ¤¡×¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Éºú¡ØÍºÊõ¡ÙÊÛÅö¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÊÛÅö¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹¬¼÷»Ê¡×¤Î°®¤ê¤¿¤Æ¤Î¼÷»Ê¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤òÁª¤ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î1ÀÞ¤¬ºî¤ì¤ë½é´ë²è¤Î¡ÖÁª¤Ù¤ë¤Ë¤®¤ê ¹¬¤»¤Î¾®È¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼Ç°´ê¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖµµÂÀÏº¡×¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡Öfurano bijou¡×¤¬½é½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎµíÆý¤ò»È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê³Æ¼ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢¸ÂÄê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¤¬¤½¤í¤¦¤ªÁÚºÚ¡õ¥Ñ¥ó¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë´¨¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¡¢¼ïÎàËÉÙ¤ÊÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é´ë²è¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡ÖÁª¤Ù¤ë¤Ë¤®¤ê ¹¬¤»¤Î¾®È¢¡×
¢£Ìó90Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤°¤ë¤á¤°¤ê Åß¤ÎÂçËÌ³¤Æ»Å¸¡×¤Ï¡¢1½µÌÜ¤È2½µÌÜ¤Ç°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤·×Ìó90Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÊª»ºÅ¸¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè40²ó ½½¾¡ÏÂµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æù¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö»¥ËÚËÊ¿´Û¿ßË¼¡×¤Î¡ÖÂè40²ó ½½¾¡ÏÂµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þµí ²¦ÍÍ¥¹¥Æ¡¼¥ÊÛÅö¡×¤ä¡¢Å·Á³¶äÌÓºú¡ÈÍºÊõ¡É¤È¡ÈÍºÊõ¤¤¤¯¤é¡É¤òìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤¿¡ÖËÌ³¤Á¯ ³¤¤ÎÎ¤¡×¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Éºú¡ØÍºÊõ¡ÙÊÛÅö¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÊÛÅö¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎµíÆý¤ò»È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê³Æ¼ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢¸ÂÄê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¤¬¤½¤í¤¦¤ªÁÚºÚ¡õ¥Ñ¥ó¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë´¨¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¡¢¼ïÎàËÉÙ¤ÊÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£