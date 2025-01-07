ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¡¡¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ù²ü¤·¤¿Æ°¤¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶·
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:29¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:29¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.262¡Ê-0.017¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.612¡Ê+0.014¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.835¡Ê+0.024¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.356¡Ê+0.016¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡£¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ù²ü¤·¤¿Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£±·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤ëÌó£´¡¥£¸£¶¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£³Ç¯ºÄÆþ»¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×ÄãÄ´¤ä¡¢º£½µ¤Ï¹â³ÊÉÕ¤±¤Î¼ÒºÄÈ¯¹Ô¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¶¡µë°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Íø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¤·¤¿¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£³£µ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£³£²¡Ë¤È¥¤ー¥ë¥É¥«ー¥Ö¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥×²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡öÊÆ£³Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.332¡ó¡ÊWI¡§4.320¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.62ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.58ÇÜ¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.262¡Ê-0.017¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.612¡Ê+0.014¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.835¡Ê+0.024¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.356¡Ê+0.016¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡£¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ù²ü¤·¤¿Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£±·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤ëÌó£´¡¥£¸£¶¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£³Ç¯ºÄÆþ»¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×ÄãÄ´¤ä¡¢º£½µ¤Ï¹â³ÊÉÕ¤±¤Î¼ÒºÄÈ¯¹Ô¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¶¡µë°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Íø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¤·¤¿¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£³£µ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£³£²¡Ë¤È¥¤ー¥ë¥É¥«ー¥Ö¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥×²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡öÊÆ£³Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.332¡ó¡ÊWI¡§4.320¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.62ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.58ÇÜ¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ