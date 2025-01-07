ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
14:00¡¡·ÐºÑ3ÃÄÂÎ¼çºÅ¿·Ç¯½Ë²ì²ñ
16:00¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö5ÃÄÂÎ²ì»ì¸ò´¿²ñ
18:00¡¡ECBÄ´ºº¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¡Ê11·î¡Ë
22:00¡¡¥Ðー¥¥óÊÆ¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
8Æü3:00¡¡ÊÆ10Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê390²¯¥É¥ë¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
14:00¡¡·ÐºÑ3ÃÄÂÎ¼çºÅ¿·Ç¯½Ë²ì²ñ
16:00¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö5ÃÄÂÎ²ì»ì¸ò´¿²ñ
18:00¡¡ECBÄ´ºº¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¡Ê11·î¡Ë
22:00¡¡¥Ðー¥¥óÊÆ¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
8Æü3:00¡¡ÊÆ10Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê390²¯¥É¥ë¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹