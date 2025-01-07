¥Ð¥¹ÄÌ±à¤ò¤ä¤á¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÈÈ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤â¤¦1¿Í¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡£¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Î¡Ä¡©¡¿ÈÈ¿Í¤Ï»ä¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÁÊì¤¿¤Á¤ÏÀÅ´Ñ¤¹¤ë¡Á¬
¡ØÈÈ¿Í¤Ï»ä¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÁÊì¤¿¤Á¤ÏÀÅ´Ñ¤¹¤ë¡Á¡Ù¡Ê¤æ¤à¤¤/KADOKAWA¡ËÂè12²ó¡ÚÁ´12²ó¡ÛÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤Î¥Ð¥¹Ää¤¬°ì½ï¤Î¥Þ¥ÞÍ§4¿Í¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤¢¤È¤âÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°¼Ö¤ËÂç¤¤Ê½ý¤¬¡Ä¡ª¤É¤Î»Ò¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤½¤â¤½¤â4¿Í¤Î¤¦¤ÁÃ¯¤«¤¬ËÜÅö¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡©¤¤¤Ä¤âÉ½ÌÌ¾å¤ÏÃç¤è¤µ¤²¤Ë¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤À¤±¤É¡¢»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¿¿´°Åµ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£ËÜÅö¤ÎÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©Êì¿ÆÆ±»Î¤ÎÈùÌ¯¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÉÁ¤¯¡ØÈÈ¿Í¤Ï»ä¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÁÊì¤¿¤Á¤ÏÀÅ´Ñ¤¹¤ë¡Á¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÈÈ¿Í¤Ï»ä¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÁÊì¤¿¤Á¤ÏÀÅ´Ñ¤¹¤ë¡Á¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä