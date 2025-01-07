Ž¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉôŽ£¤¬"¿·ÀßÉô½ð"¤Ë¹þ¤á¤¿¿¼¤¤°Õ¿Þ
2025Ç¯4·î¡¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¡É¤òÂÐºö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌç²Ý¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§IK¡¿PIXTA¡Ë
2025Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Î1·î1Æü¡¢¥¸¥ã¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤ÎÂçÅÔ»Ô¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥Æ¥í»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦·²½°¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¿Í¤¬»àË´¤·¡¢35¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¡£ÌÜ²¼¡¢Æ°µ¡¤äÇØ·Ê¤Ê¤É¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¡Ö¥í¡¼¥ó¥ª¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¡ÊÃ±ÆÈ¥Æ¥í¹Ô°Ù¡£°Ê²¼¡¢LO¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡×¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¹¶·â¤Î¤è¤¦¤À¤È½Ò¤Ù¡¢LO·¿¤Î¥Æ¥í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¡ÖLO¡×¤È¤¤¤¦ÈÈºá¡£¼Â¤Ïº£¡¢LO¤¬¡È¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æº£½Õ¡¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡È¤È¤¢¤ëÉô½ð¡É¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
°ìÂÎ¡¢À¤³¦¤Ï²¿¤Ë¶²¤ìØË¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×»á°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤Ï¡Ö¥Æ¥í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
LO¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ó¥¦¥ë¥Õ¡×¡Ê°ìÉ¤Ïµ¡Ë¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¡¹¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡¢¥Æ¥í¤òÈþ²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏLO¤Î¸Æ¤ÓÊý¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¡ÖLO¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈÈºá¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤¬2009Ç¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÂÐºöÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LO¤Ï¡¢¡ÁÈ¿¥¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±ÆÈ¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¿ô¤Î¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤µ¤ì¡¢¢¼Â¹ÔÈÈ¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ë±ç½õ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ç¤¿¤ë·×²è¤Ï¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤¬Â¾¿Í¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤éÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢£¼Â¹ÔÈÈ¤Ï¡¢»×ÁÛÅª¡¢À¯¼£Åª¡¢¼Ò²ñÅª¡¢¤Þ¤¿¤Ï½¡¶µÅª¤ÊÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÃ×Ì¿Åª¤ÊË½ÎÏ¤Î»ÈÍÑ¤ò°Õ¼±Åª¤ËÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤»¦¿Í¤Ë»ê¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï»¦¿Í¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¹ÔÆ°¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£*
¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢2022Ç¯7·î¤Ë°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢FBI¤ÎÄêµÁ¤Ç¤Ï¡ÖLO·¿¥Æ¥í¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯7·î¤Î¥È¥é¥ó¥×»á°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ°µ¡¤ÎÌÌ¤Ç¤Î²òÌÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Æ¥í¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°µ¡¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¹¶·â¤ËÂ¾¤Î¿Í¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢LO·¿¥Æ¥í¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤ÏFBI¤È¤ÏÄêµÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¥Æ¥í¤äÈÈºá¹Ô°Ù¤È¤Î¶³¦¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¡£
¤¢¤¨¤ÆLO·¿¥Æ¥í¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÊA¡Ë¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¡¢¡ÊB¡Ë»×ÁÛÅª¡¢À¯¼£Åª¡¢¼Ò²ñÅª¡¢¤Þ¤¿¤Ï½¡¶µÅª¤ÊÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÃ×Ì¿Åª¤ÊË½ÎÏ¤Î»ÈÍÑ¤ò°Õ¿Þ¤·¡¢¡ÊC¡Ë³°Éô¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ¤ÎÌ¿Îá¤ä³¬ÁØ¹½Â¤¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤¬¼ê¸ý¤ò¹Í°Æ¤·¼Â¹Ô¤¹¤ë¥Æ¥í³èÆ°¡¢¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
* FBI, (2009), Threat Management for the Lone Offender
²á·ãÇÉÁÈ¿¥¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÖLO¡×¤ÎÍøÍÑ²ÁÃÍ
LO·¿¥Æ¥í¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤Ê¤É¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë¹Ô¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Æ¥í¤è¤ê¤Ï¡¢Èï³²¤ÎÄøÅÙ¤¬¾®¤µ¤¤¡£
²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤Ë¤è¤ë¥±¥Ë¥¢¡¦¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´ÛÆ±»þÇúÇË¥Æ¥í¡Ê1998Ç¯¡Ë¤ä¥¢¥á¥ê¥«Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¡Ê2001Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¿ôÉ´¤«¤éÀé¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢¿ôÉ´¿Í°Ê¾å¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥Æ¥í¤ò¡¢LO·¿¤¬¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êº¤Æñ¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬À¤³¦Åª¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¥Æ¥í¤è¤ê¤â¡¢¾ðÊó¤ÎÈëÆ¿À¤äÆÍÈ¯À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢LO·¿¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÍ½ËÉ¤¬º¤Æñ¤À¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢Èï³²¤Îµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¿ô½½¿Íµ¬ÌÏ¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï200¿Í°Ê¾å¤¬»à½ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Îµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÅ¦È¯¤Îº¤Æñ¤µ¡×¤È¡Ö»ÔÌ±À¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò¤ÎÅÙ¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±»»¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î½ÅÂçÀ¤Ï²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê¥Æ¥í¤è¤ê¤âLO·¿¥Æ¥í¤Î¤Û¤¦¤¬²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¶¼°Ò¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¼Â¡¢³«²ñ¼°¤ËÁ°¸å¤·¤ÆÅ´Æ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÇË²õ¹Ô°Ù¤¬À¸¤¸¤¿¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ³®ÀûÌç¤Ç¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²á·ãÇÉÁÈ¿¥¤ÎÂ¦¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿LO¤Î¡ÈÍøÍÑ²ÁÃÍ¡É¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¦¥¿¥ê¥Ð¥ó±¿Æ°¡×¤Ê¤É¤ÎºÇ¶á¤Î¼ç¤À¤Ã¤¿¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ï¡¢´´Éô¤¬Ìµ¿Íµ¡¤Ê¤É¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬²¿ÅÙ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÄÌ¿®¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò·ù¤¦¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤éÁÈ¿¥´´Éô¤¬¹¶·â¤ò·×²è¤·»Ø¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¿®Ëµ¼õ¤Ê¤É¤Î¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æµï¾ì½ê¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏºÇ¶á¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î¡È¼«È¯Åª¤ÊÅØÎÏ¡É¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£2023Ç¯10·î¤Ë¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÊ¶Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡×¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ä²¤½£¤Ç¥æ¥À¥ä¿Í¤òÁÀ¤¨¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÇùÁ³¤È¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¡Ø¥¸¥Ï¡¼¥É¡Ù¤ò¿ë¹Ô¤»¤è¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖLO·¿¥Æ¥í¤ò¹Ô¤¨¡×¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡È°ú¤¤³¤â¤ê¡É¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥Æ¥í¤òµ¯¤³¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢LO·¿¥Æ¥í¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥Æ¥í¤Ï¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¡Ö¸ÉÎ©¤·¤¿¿Í´ÖÁü¡×¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²á·ãÇÉ¤Î¸«²ò¤Ë´ÊÃ±¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡È°ú¤¤³¤â¤ê¡É¤¬¤¤¤¤Ê¤êË½ÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸«Êý¤Ï¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤À¤·¡¢¾¯¡¹´í¸±¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¸ÉÎ©¤·¤¿¿Í´Ö¡×¤Î¹¶·â¤ÎÌ·Àè¤¬¡¢¡Ö»×ÁÛÅª¡¢À¯¼£Åª¡¢¼Ò²ñÅª¡¢¤Þ¤¿¤Ï½¡¶µÅª¤ÊÌÜÅª¡×¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤à¤·¤í¼Ò²ñ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ò»ý¤Ä¡ÈÀÜÅÀ¡É¤ä¡ÈÍ×°ø¡É¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¸Ä¿Í¤¬¥Æ¥í¹Ô°Ù¤òÈÈ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤äÀ³Ê¡¢ÆÃÀ¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤À¤±¤Ë´ð¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶·âÄ¾Á°¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤Î¹ÔÆ°¤Ë´ð¤Å¤¯¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶áÇ¯¤ÎÄ¬Î®¤À¡£
¥Æ¥í¤òµ¯¤³¤¹¿Í¤Ï¡¢Àè¶î¤±¤È¤·¤Æ¡Ö²á·ã²½¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤êË½ÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ù¡¹¤Ë¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åª¤ÊÌÜÅª¤ÇË½ÎÏ¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¤ê¡¢ÌÑÁÛÅª¤Ê·×²è¤ò¼þ°Ï¤Ë¿¨¤ì²ó¤ë¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤Î¤À¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤ÎLO·¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼«¸Ê²á·ã²½¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖLO·¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡×Í½È÷·³¤ÎÆÃÄ§
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Æ¥í¤ä½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ê¤É¤Î·×²èÅª¤ÊË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö·Ù¹ð¹ÔÆ°¡×¤À¡£¤³¤ì¤¬¡¢LO·¿¥Æ¥í¤Î¶¼°Ò¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¤Ï¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¡Ö·Ù¹ð¹ÔÆ°¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1¡§¡ÖÏ³±Ì¡×¡Ä¼Â¹ÔÈÈ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¥Æ¥í¹¶·â¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè»°¼Ô¤ËÃÎ¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë
2¡§¡Ö¼¹Ãå¡×¡Ä¶ËÅÙ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¿ÍÊª¤ä¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë
3¡§¡ÖÆ±°ì²½¡×¡Ä¥Ò¡¼¥í¡¼¤Þ¤¿¤ÏÀï»Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉð´ï¤ä·³»öÁõÈ÷¤Ê¤É¤Ø¤Î¶¯¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤ë
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ò²á·ã¼çµÁ¤Ë°ú¤¹þ¤àºÇ¤âÂç¤¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥í¹¶·â¤ÎÁ°¤Î·Ù¹ð¹ÔÆ°¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤â¤¹¤ë¡£»öÁ°¤Ë¡ÖÍ½È÷·³¡×¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î³¤¤Ë¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Û¤ÉÂçÎÌ¤Î¡Ö·Ù¹ð¹ÔÆ°¡×¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÁªÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ù¹ð¹ÔÆ°¤ò¹â¤¤³ÎÅÙ¤ÇÁª¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¥Æ¥í¤Î¶¼°Ò¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤ËµðÂç¤ÊÍ½»»¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢²áµî¤Î°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î»¦³²»ö·ï¤ä¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤Ø¤Î½±·â»ö·ï¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£
2025Ç¯4·î¡¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÂç¤¤ÊÁÈ¿¥²þÊÔ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¸ø°ÂÉôÌç¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥í¡¼¥ó¥ª¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉô½ð¡Ê¸ø°Â3²Ý¡Ë¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Ç»º³ØÏ¢·È¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¡Ö·Ù¹ð¹ÔÆ°¡×¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¿È¶á¤ËÀø¤à¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡×
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Û¾ï¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¡ô9110¡×¡ÊµÞ¤¬¤Ê¤¤110ÈÖ¡Ë¤ä´É³í·Ù»¡½ð¤ÎÂåÉ½ÈÖ¹æ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ö·Ù¹ð¹ÔÆ°¡×¤Ï¡¢¡Ö»×ÁÛÅª¡¢À¯¼£Åª¡¢¼Ò²ñÅª¡¢¤Þ¤¿¤Ï½¡¶µÅª¤ÊÌÜÅª¡×¤Î¤Û¤¦¤¬È¯Ïª¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÎà»÷¤·¤¿ÈÈºá¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤À¡£
2024Ç¯12·î14Æü¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÇÃæ³ØÀ¸¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬ÆÍÁ³¡¢ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬»àË´¤·¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à43ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡¢¶á½ê¤Ç¤â¡È°Û¾ï¹ÔÆ°¡É¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÈÈ¿Í¤â¡¢LO·¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÂçÁØ¤Ê»×ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯¿È¶á¤Ë¤â´í¸±¤ÏÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î°Û¾ï¤ò¡ÈÂ¾¿Í»ö¡É¤È¤ä¤ê²á¤´¤µ¤º¡¢·Ù»¡¤Ë¡ÖÁêÃÌ¤¹¤ëÍ¦µ¤¡×¤ò»ý¤Ä»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Î¶¼°Ò¤È·Ù¹ð¹ÔÆ°¤ò·Ù»¡¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Èá·à¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ê¾¾´Ý ½ÓÉ§ ¡§ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë