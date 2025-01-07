■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6522) アスタリスク　 東証グロース
(4885) 室町ケミカル　 東証スタンダード
(285A) キオクシア　　 東証プライム
(6864) エヌエフＨＤ　 東証スタンダード
(5256) フュージック　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4935) リベルタ　　　 東証スタンダード
(7203) トヨタ　　　　 東証プライム
(9433) ＫＤＤＩ　　　 東証プライム
(2768) 双日　　　　　 東証プライム
(7097) さくらさく　　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS