1999年に結成、『This is 運命』など今もなおハロー!プロジェクトで歌い継がれる名曲をリリースしたアイドルユニット「メロン記念日」。2010年に惜しまれながら解散した彼女たちが、デビュー25周年目の節目に3人で再結成。15年ぶりに本格活動を始めるメロン記念日に直撃インタビューを敢行した。(メンバーの斉藤瞳は新潟からリモート参加)【写真】リモートから参加の斉藤瞳と村田めぐみ&柴田あゆみ撮りおろしカット【7点】

──再結成し活動が本格的にスタート。解散日である5月3日には池袋HUMAXシネマズで「メンバーと観るメロン記念日解散ライブ『MELON’S NOT DEAD』爆音上映会」が開催されます。

──1月3日からは全曲サブストリーミング配信もスタートしました。改めて振り返ってみて、メロン記念日の楽曲にどんなことを感じますか。

──再結成ということでライブの開催にも期待が高まっていると思いますが、もし開催されるとしたらどの曲をやってみたいですか?

──爆音上映会以外にもすでにいくつかイベントが決まっています。現時点で楽しみにしていることは何でしょうか?

柴田 実は去年の5月3日にはLINEのグループ通話を使って、この3人で解散ライブを見返したんですよ! ヲタモダチの皆さん(※メロン記念日のファンの総称)に向けてインスタライブなどをしたわけではなく、同じ時間に3人で観ただけではあるんですけど、ストーリーでリアルタイムに報告していたので、同じタイミングで観てくれた方もたくさんいました。村田 私はそれまで昔の映像を観る機会がほとんどなかったので、客席からはこういうふうに見えていたんだと新しい発見がありましたし、現役のときからちゃんと観ておくべきだったなと反省しました(笑)。柴田 私もほかのライブ映像はあまり観ていないのですが、解散ライブだけは定期的に観ているんですよね。斉藤 私はいろんな時期の映像を見返しますが、同じく一番多く見ているのは解散ライブですね。村田 今年はその大事な解散ライブをヲタモダチのみんなと一緒に同じ会場で観られるんだなと思うとわくわくしますね。柴田 しかも当時の開演時間に合わせて19時にスタートするんですよ!村田 面白い試みですよね。再び15年後にみんなと解散ライブを味わえるのが楽しみです。斉藤 その日は私たち3人も会場でヲタモダチの皆と一緒に、初めてメロン記念日のライブに参戦する予定です。村田 時代によって曲調やジャンルが違うのでバラエティ豊かですよね。最初はシングルを出すごとに、「これはどういうイメージなんだろう?」と考えて、自分たちなりに消化していたんです。それが活動後半になると、何となく自分たちの個性が見えてきて……どの時代も違う魅力や思い出があって全ての曲が愛おしいですね。柴田 “メロン記念日”というジャンルだなと改めて思います。当時、「楽器を持たないロックバンド」と言われて光栄だったんですが、改めて曲を聴き返すとほかにない個性があって、よりその言葉がハマるなと感じます。斉藤 現役当時よりも、今のほうが名曲揃いだと感じることが多くて、それは今のハローのメンバーが歌い継いでくれているのも大きいです。当時、「MELON’S NOT DEAD」と掲げて解散ライブのステージを降りたんですが、そこには「メロン記念日の曲は死なないから聴き続けてね」というメッセージが込められています。その言葉の通り、今のハローのメンバーのおかげでずっとハロー!プロジェクトの中で生き続けてくれているし、それは幸せなことですよね。たとえば2023年の「Hello! Project 25th ANNIVERSARY CONCERT」のステージにメロン記念日は立つことができなかったんですけど、そこでBEYOOOOONDSが『This is 運命』を歌ってくれて。その瞬間「ありがとう!」という気持ちで涙しましたから。斉藤 去年、3人で解散ライブのDVDを見ていたときに、全員一致で「いい曲じゃん!」と言い合ったのが『電話待っています』。令和の時代に<電話を待っている>という歌詞にどんな反応があるのか気になります(笑)。村田 最近、『URA MELON』というカップリングを集めたアルバムをよく聴いています。その中から久しぶりの曲を掘り起こしたいですね。柴田 私は『肉体は正直なEROS』や『シャンパンの恋』のようにミディアムバラードで、今の年齢だからこそ歌える大人な世界観を表現してみたいです。斉藤 やっぱり、ヲタモダチに会えることが何より楽しみです。2023年10月に村田と2人でトークイベントをして、そのときもみんなのメロン記念日に対する思いを強く感じたんです。解散して15年も経つのに、メロン記念日の誕生祭を有志で開催するなど、私たちがいなくてもヲタモダチのみんながイベント企画などをやってくれているんですよね。今でもメロン記念日を思い続けている、愛し続けてくれている方々にお礼の意味も込めて、25周年を一緒に過ごしたいです。村田 頻繁ではないのですが、ここ最近はイベント等でヲタモダチに会う機会がありました。ただ普段の私は、普通の暮らしをしていて、周囲は私の過去を知らない人がほとんどなので、時々メロン記念日として活動していたことが夢に思えることがあるんです(笑)。最近はメンバーと密に連絡を取ったり、スタッフさんともやり取りしたりして、昔の感覚を思い出してきています。25周年という限られた期間ではあるので、できる限りたくさんの方と会える機会が欲しいです。柴田 私はメロン記念日を解散してから、何年かソロ活動をさせていただいていたんですが、結婚を機に活動休止したんです。SNSも一切しない10年間を経て、2024年2月にインスタを開設。それまではメンバーとご飯を食べたときに、誰かがSNSにアップした写真でヲタモダチに生存確認をしてもらうぐらい(笑)。それが自分で投稿するようになって、いよいよ今年はリアルでも会えるということでワクワクしかないです!(取材・文/猪口貴裕)▽メロン記念日1999年に「第2回モーニング娘。&平家みちよ妹分オーディション」の合格者4名で結成されたアイドルユニット。デビュー当初は低空飛行を続けたが、今もハロー!プロジェクトで歌い継がれる名曲『This is 運命』によってブレイク。ライブ会場はダイブやモッシュが起こり、「楽器を持たないバンド」と称されるほどエモーショナルなライブパフォーマンスで愛され、2010年5月3日に解散。2025年にデビュー25周年目の節目を迎え、大谷雅恵を除く3名で再結成を発表した。メロン記念日&スタッフ公式X:@melonkinenbi25▼information現在、メロン記念日の全楽曲が各サブスクにて配信中。・2月23日(日)「メロン記念日25周年記念トークライブ」が新宿ロフトプラスワン(東京)にて開催。一部は12時開場/12時45分開演、二部は15時15分開場/16時開演。・5月3日(土)「メンバーと観るメロン記念日 FINAL STAGE "MELON’S NOT DEAD" 爆音上映会」が池袋HUMAXシネマズ(東京)にて開催。19時より上演開始予定、詳細は後日公式Xにて解禁されていく。