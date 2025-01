1999年に結成、『This is 運命』など今もなおハロー!プロジェクトで歌い継がれる名曲をリリースしたアイドルユニット「メロン記念日」。2010年に惜しまれながら解散した彼女たちが、デビュー25周年目の節目に3人で再結成。15年ぶりに本格活動を始めるメロン記念日に直撃インタビューを敢行した。(メンバーの斉藤瞳は新潟からリモート参加)【写真】メロン記念日再結成、村田めぐみ&柴田あゆみ撮りおろしカット【7点】

村田 メロン記念日が解散してから、10周年、15周年といった大きな区切りを迎えるたびに「何かやれたらいいな」という気持ちはずっとあったんです。私からみんなに声をかけたこともありましたが、なかなか簡単にはいかず。ようやく2018年に「Hello! Project 20th Anniversary!! Hello! Project ハロ!フェス 2018」で1日限りの再結成をして、メンバーも周りのスタッフさんたちも、すごく良いライブができたという手ごたえがあり、そのときのライブの感覚が忘れられず、またやりたいなという思いを改めてもちました。柴田 再結成に一番大きな影響を与えてくれたのは、太陽とシスコムーンさんのライブを観たことです。そこで改めて私たちもステージ側からの景色を見たいなと思いました。村田 太陽とシスコムーンさんが歌っている姿が輝いていて、憧れと共に懐かしい気持ちが湧いて、たくさんの刺激を受けたんですよね。斉藤 あとハロー!プロジェクトのコンサートなどを観ていると、今のハローのメンバーが私たちの曲をパフォーマンスしてくれることが多くて、長い年月が経った今もメロン記念日はハロー!プロジェクトの歴史にいるんだなと感じさせてもらっていたんです。グループ名に“記念日”を冠している以上、何かしたいという思いはありつつもデビュー20周年の節目はコロナ禍で何もできなかったので、25周年は再結成したいという気持ちが強くなって、誰からともなく「やりたい」という話になりました。村田 メンバーだけで動いても規模の限界もありますし、再結成を決めてからすぐにアップフロント(前事務所)に相談しました。斉藤 私は現在の活動拠点が新潟なんですけど、大事なことがあるときは必ず東京に行くようにしていて。再結成を嘆願しに行くときも、強い思いをアップフロントのスタッフに直接ぶつけに行きました(笑)。柴田 解散後、初めてのメンバーからのわがままでしたね(笑)。村田 2024年5月です。最初はデビュー日が2月19日なので、25周年のお誕生日付近で何かできたらうれしいなぐらいの気持ちだったのですが、お話をさせていただいたらせっかくなら周年を通してやりましょうということになり、現在ありがたい事にすでにいくつか企画が決まっている状況です。2月23日には、新宿にあるロフトプラスワンで25周年のトークイベント(昼夜2回)も実施します。いよいよ始まります!村田 皆で話し合い、アニバーサリーイヤーとしての活動を考えていく中で、大谷の考えも尊重し、今回は3人での活動になりました。柴田 私は子供も産んでいるので、体力面の不安もありましたし、昔のほうが良かったと思われたらどうしようという気持ちもありました。ただ、それ以上にヲタモダチの皆さん(※メロン記念日のファンの総称)と会えるのが楽しみなので、昔は昔、今は今で、新たなメロン記念日を見てみてほしいです。村田 私は1つ目標を決めたら、達成できるかどうかは一旦置いといて、気合いが入るタイプなんです。なので再結成が決まってから、YouTubeで宅トレ動画を観ながら運動したり、なるべく階段を使ったり、まずはできるところからステージ復帰への準備を進めています。斉藤 プレッシャーはありますが、楽しみのほうが勝っています。もちろん解散前のような若さはありませんが、気持ちの上では当時に負けていませんし、最近ラジオ体操も始めました(笑)! 先月、東京に行ってみんなで撮影をしたんですけど、そのタイミングで3人で一緒に踊ってみたりもして。柴田 何年ぶりかに当時の映像を見返して、振り起こしからやったよね。村田 久しぶりに踊ったけれど………結構スムーズにやれたよね?斉藤 うん。家で1人だと思い出そうとしても全然できないんですけど、メンバーがいると自然と体が動く瞬間があって。それは10年間の活動で得たものだったのかなと改めて感じました。村田 私は2023年に新潟で車の免許を取ったんですけど、当時よく斉藤宅にお邪魔していて。そのときに窓ガラスに自分たちを映して一緒に『肉体は正直なEROS』を踊ったときも意外とスムーズだったもんね(笑)。柴田 私も2人が隣にいてくれると、肌感覚で思い出すことも多かったですね。ただ、たくさんのライブをしていたので、1つの曲でもいろんなバージョンが存在して、本来の振り付けが分からない……なんてこともありました(笑)。村田 私の場合はメロン記念日の活動をしていた頃から自分の動いている姿を観るのが苦手で、ほとんど観たことがなかったです。柴田 私も同じですね。村田 リーダー(斉藤)だけがしっかり観ていたよね。なので今回みたいに当時のことを思い返す必要があるときの記憶のシンクタンクはリーダーです。斉藤 私の場合はエナジーチャージ的な目的で見るというか、ひたむきに頑張っていた若い頃の姿を見て、自分を奮い立たせているんです。今は地元でラジオパーソナリティの活動もさせてもらっているので、いろいろなアーティストさんや曲に触れる機会が多くて。私たちも皆さんと同じようにパワーを与えられていたのかな?と確認するために、過去の映像を観たり、曲を聴いたりすることも多いです。(取材・文/猪口貴裕)▽メロン記念日1999年に「第2回モーニング娘。&平家みちよ妹分オーディション」の合格者4名で結成されたアイドルユニット。デビュー当初は低空飛行を続けたが、今もハロー!プロジェクトで歌い継がれる名曲『This is 運命』によってブレイク。ライブ会場はダイブやモッシュが起こり、「楽器を持たないバンド」と称されるほどエモーショナルなライブパフォーマンスで愛され、2010年5月3日に解散。2025年にデビュー25周年目の節目を迎え、大谷雅恵を除く3名で再結成を発表した。メロン記念日&スタッフ公式X:@melonkinenbi25▼information現在、メロン記念日の全楽曲が各サブスクにて配信中。・2月23日(日)「メロン記念日25周年記念トークライブ」が新宿ロフトプラスワン(東京)にて開催。一部は12時開場/12時45分開演、二部は15時15分開場/16時開演。・5月3日(土)「メンバーと観るメロン記念日 FINAL STAGE "MELON’S NOT DEAD" 爆音上映会」が池袋HUMAXシネマズ(東京)にて開催。19時より上演開始予定、詳細は後日公式Xにて解禁されていく。