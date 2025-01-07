sumika¡õÝ¯ºä46¡õNEXZ¡õNiziU¤¬¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ª¡¡¥é¥¤¥Ö¡¡2025¡Ù½Ð±é¡ÖºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¡ª¡×
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£·Æü¡¢¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ª¡¡¥é¥¤¥Ö¡¡£²£°£²£µ¡×³«ºÅÆü¤È½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¡££²·î£±£µÆü¤Ë£ó£õ£í£é£ë£á¡¢£²·î£±£¶Æü¤ËÝ¯ºä£´£¶¡¢£³·î£¸Æü¤Ë£Î£Å£Ø£Ú¡¢£³·î£¹Æü¤Ë£Î£é£ú£é£Õ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢½Õ¤Î³ØÀ¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¤ÈÂê¤·¡¢£²·î£±Æü¤«¤é£´·î£¶Æü¤Þ¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ê³ØÀ¸¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ª¡¡¥é¥¤¥Ö¡¡£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö£ó£õ£í£é£ë£á¡×¡ÖÝ¯ºä£´£¶¡×¡Ö£Î£Å£Ø£Ú¡×¡Ö£Î£é£ú£é£Õ¡×¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È£´ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Á´£´Æü´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥°¥é¥Þ¥·¡¼¥Ñ¡¼¥¯ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡£²·î£±£µÆü½Ð±é¤Î£ó£õ£í£é£ë£á¤Ï¡¢£Ã£Í¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¡Ö£±£°»þ¤ÎÊý³Ñ¡×¤¬µ¯ÍÑ¡£¡Ö¿·¤·¤¤À¸³è¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¼«¿È¤âËèÇ¯½Õ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥æ¥Ë½Õ¥é¥¤¥Ö¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡£²·î£±£¶Æü½Ð±é¤ÎÝ¯ºä£´£¶¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¡Ø¥æ¥Ë½Õ¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸À¸³è¤Î°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£