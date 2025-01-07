＜個人投資家の予想＞ 01月07日 03時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6522) アスタリスク 東証グロース
(4885) 室町ケミカル 東証スタンダード
(285A) キオクシア 東証プライム
(6864) エヌエフＨＤ 東証スタンダード
(5256) フュージック 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4935) リベルタ 東証スタンダード
(7203) トヨタ 東証プライム
(9433) ＫＤＤＩ 東証プライム
(2768) 双日 東証プライム
(7097) さくらさく 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6522) アスタリスク 東証グロース
(4885) 室町ケミカル 東証スタンダード
(285A) キオクシア 東証プライム
(6864) エヌエフＨＤ 東証スタンダード
(5256) フュージック 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4935) リベルタ 東証スタンダード
(7203) トヨタ 東証プライム
(9433) ＫＤＤＩ 東証プライム
(2768) 双日 東証プライム
(7097) さくらさく 東証グロース
出所：MINKABU PRESS