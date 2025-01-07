＜個人投資家の予想＞ 01月07日 00時 ＜個人投資家の予想＞ 01月07日 00時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6522) アスタリスク 東証グロース

(4885) 室町ケミカル 東証スタンダード

(285A) キオクシア 東証プライム

(6864) エヌエフＨＤ 東証スタンダード

(5256) フュージック 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4935) リベルタ 東証スタンダード

(7203) トヨタ 東証プライム

(9433) ＫＤＤＩ 東証プライム

(2768) 双日 東証プライム

(7097) さくらさく 東証グロース





出所：MINKABU PRESS



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