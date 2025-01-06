AKB48»Ë¾å½é¤Î¸¦µæÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡¡È¬ÌÚ°¦·î¡Ö2025Ç¯¤ÏAKB48¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î£Á£Ë£Â£´£¸·à¾ì¤Çº£Ç¯ºÇ½é¤ÎÄÌ¾ï¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¸ø±é¤ò³«ºÅ¡££´·î£²Æü¤Ë£¶£µ£ô£è¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¤ÈÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼£±£¶¿Í¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¡¢£±£¸´ü¸¦µæÀ¸¤ÎÈ¬ÌÚ°¦·î¡Ê¤ä¤®¡¦¤¢¤Å¤¡á£±£¹¡Ë¤¬½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¦µæÀ¸¤¬¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®£²£°Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÆþ£¶Ç¯ÌÜ¤ÎºäÀîÍÛ¹á¡¢ºòÇ¯£³·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£±£¹´ü¸¦µæÀ¸¤Î°ËÆ£É´²Ö¡¢²ÖÅÄÍõ°á¤Î£³¿Í¤¬½éÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î£¸Æü¤Ë¿·£Á£Ë£Â£´£¸·à¾ì¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢½©¸µ¹¯»á½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¸ø±é¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×¸ø±é¤¬³«Ëë¤·¡¢£²£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¤¿£Á£Ë£Â£´£¸¡£
¡¡¸ø±é½ªÈ×¡¢£Á£Ë£Â¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿£²£°Ç¯´Ö¤òÃ©¤ëµ°À×±ÇÁü¤¬Î®¤ì»Ï¤á¡¡¾ìÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢£¶£µ£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤ÈÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼£±£¶¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡££²£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè£±ÃÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç½éÁªÈ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÃÆþ£¶Ç¯ÌÜ¤ÎºäÀî¡¢ºòÇ¯£³·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£±£¹´ü¸¦µæÀ¸¤Î°ËÆ£¡¢²ÖÅÄ¤Î£³¿Í¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬£±£¸´ü¸¦µæÀ¸¤ÎÈ¬ÌÚ°¦·î¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÂç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤ËÈ¬ÌÚ¤â»×¤ï¤º´é¤òÊ¤¤Ã¤ÆÂç¹æµã¡£¡ÖÀµÄ¾È¯É½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤º®Íð¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤è¤êÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¡Ø£²£°£²£µÇ¯¤Ï£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡Ø£Á£Ë£Â£´£¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»þÀÞÎÞ¤Ç¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈ¬ÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢£´ÂåÌÜ£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Þ¤¹¡×¤È²¹¤«¤¯ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍê¤â¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢£¶£µËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£