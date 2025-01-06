¡ÚÍ×Ãí°Õ¡ÛÊÄ¤áÀÚ¤Ã¤¿¼¼Æâ¤Ç¡ÖËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¡×»ÈÍÑ¢ª¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¡¡»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÈÂÐºö¡É¤È¤Ï¡©
¡¡Åß¤Î±«ÀãÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÉ´¨Ãå¤ä¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÛÀ½ÉÊ¤äÈé³×À½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥¢¥¾¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ã¿åºÞ¤¬ºÙ¤«¤¤Ì¸¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ®¼Í¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ï¤Ã¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤«¤éÊ®¼Í¤µ¤ì¤ë¤Ï¤Ã¿åºÞ¤ÎÌ¸¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸ÆµÛ´ï¾ã³²¤Ê¤É¤ÎÃæÆÇ¾É¾õ¤òµ¯¤³¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄíÍÑ¤ÎËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤ëÃæÆÇ»ö¸Î¤Ï¡¢¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¤Ê¤É¤Î¤Ï¤Ã¿åÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ó¤ÀºÙ¤«¤¤Ê®Ì¸Î³»Ò¤¬ÇÙ¿¼¤¯¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÇÙ¤Ç¤Î¥¬¥¹¸ò´¹¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀâÌÀ¡£
¡¡Æ±Ä£¤ËÂÐ¤·¡¢Ê®¼Í¤µ¤ì¤¿Ì¸¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡Ö¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÇ¤µ¤¤¬À¸¤¸¤¿¡×¡ÖÈ¯Ç®¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê»ö¸Î»öÎã¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤Î»ö¸Î»öÎã¡Û
¡¦¶¹¤¤¸¼´Ø¤Ç¸Í¤òÊÄ¤á¤Æ¡¢10Ê¬¤Û¤ÉËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£10»þ´Ö°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤â¸ÆµÛº¤Æñ´¶¤ä°¿´¤¬Â³¤¯¤¿¤á¼õ¿Ç¤·¤¿(20Âå)
¡¦ÊÄ¤áÀÚ¤Ã¤¿¼¼Æâ¤Ç¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤òÂ¿ÎÌ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡£È¯Ç®¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤¬¤¢¤ê¡¢Æþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤¿(50Âå)
¡¦¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¥½¥Õ¥¡¤Ë¡¢¼¼Æâ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤»¤º¤Ë¡¢ËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤ò1ËÜÊ¬»ÈÍÑ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ¿Í¤ÈÉô²°¤Ë¤¤¤¿²ÈÂ²2¿Í¤ËÈ¯Ç®¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¼õ¿Ç¤·¤¿(40Âå)
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÏËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤ÎÂÐºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢É÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤²°³°¤ÇËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¦É÷¸þ¤¤ËÃí°Õ¤·¡¢É÷¾å¤«¤éÉ÷²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¦´é¤Î¶á¤¯¤Ç¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¡£
¡¦°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤ËËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
¡¦¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï»þ´Öº¹¤Ç¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£Ëü¤¬°ì¡¢ËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤«¤éÊ®¼Í¤µ¤ì¤ëÌ¸¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜÃæÆÇ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ª¥È¥Ê¥ó¥µ¡¼ÊÔ½¸Éô¡Ë