ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:00

ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 2.2%（前年比)

予想 N/A 前回 -0.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 N/A 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）

予想 58.5 前回 58.5（非製造業PMI・確報値)

予想 56.6 前回 56.6（コンポジットPMI・確報値)



7日

0:00

米製造業新規受注（11月）

予想 -0.2% 前回 0.2%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（11月）

予想 -0.5% 前回 -1.1%（前月比)

予想 0.2% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)



23:15

クックFRB理事、経済見通しおよび金融安定性について講演（質疑応答あり）



7日

3:00

米3年債入札（580億ドル）



※予定は変更されることがあります。

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