22:00　
ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　2.2%（前年比)　
予想　N/A　前回　-0.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　N/A　前回　2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）
予想　58.5　前回　58.5（非製造業PMI・確報値)
予想　56.6　前回　56.6（コンポジットPMI・確報値)

7日
0:00
米製造業新規受注（11月）
予想　-0.2%　前回　0.2%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（11月）
予想　-0.5%　前回　-1.1%（前月比)
予想　0.2%　前回　-0.1%（輸送除くコア・前月比)

23:15　
クックFRB理事、経済見通しおよび金融安定性について講演（質疑応答あり）

7日
3:00　
米3年債入札（580億ドル）

※予定は変更されることがあります。