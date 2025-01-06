ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）
予想 58.5 前回 58.5（非製造業PMI・確報値)
予想 56.6 前回 56.6（コンポジットPMI・確報値)
7日
0:00
米製造業新規受注（11月）
予想 -0.2% 前回 0.2%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（11月）
予想 -0.5% 前回 -1.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)
23:15
クックFRB理事、経済見通しおよび金融安定性について講演（質疑応答あり）
7日
3:00
米3年債入札（580億ドル）
※予定は変更されることがあります。
ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）
予想 58.5 前回 58.5（非製造業PMI・確報値)
予想 56.6 前回 56.6（コンポジットPMI・確報値)
7日
0:00
米製造業新規受注（11月）
予想 -0.2% 前回 0.2%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（11月）
予想 -0.5% 前回 -1.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)
23:15
クックFRB理事、経済見通しおよび金融安定性について講演（質疑応答あり）
7日
3:00
米3年債入札（580億ドル）
※予定は変更されることがあります。