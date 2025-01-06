　栃木SCは6日、2025シーズンの選手背番号を発表した。

　移籍加入組ではMF大森博(←徳島←福島)が3番、DF森璃太(←新潟←福島)が5番、FW棚橋尭士(←徳島←相模原)が7番、FW菅原龍之助(←仙台)が9番、FW五十嵐太陽(←川崎F←山口)が10番、 DF高橋秀典(←山口)が22番、GK鹿野修平(←いわき)が31番、MF堀内陽太(←浦和)が48番を着ける。

■2025シーズン選手背番号

1 GK川田修平

2 DF平松航

3 MF大森博(←徳島←福島/期限付き移籍)

4 MF佐藤祥

5 DF森璃太(←新潟←福島/期限付き移籍)

6 MF神戸康輔

7 FW棚橋尭士(←徳島←相模原/期限付き移籍)

8 DF福森健太

9 FW菅原龍之助(←仙台/期限付き移籍)

10 FW五十嵐太陽(←川崎F←山口/期限付き移籍)

11 FW青島太一

13 DF坂圭祐

18 FW川名連介

19 FW庄司朗(←立教大)

20 MF井出真太郎

21 GKキム・ミンジュン

22 DF高橋秀典(←山口/期限付き移籍)

23 FW星野創輝(←中央大)

25 DF岩崎博(←桐蔭横浜大)

27 GK丹野研太

29 FW矢野貴章

31 GK鹿野修平(←いわき/期限付き移籍)

33 DFラファエル

37 DF木邨優人(←関西大)

38 FW小堀空

39 MF屋宜和真(←平成国際大)

40 DF高嶋修也

44 MF揚石琉生

47 MF吉野陽翔

48 MF堀内陽太(←浦和/期限付き移籍)