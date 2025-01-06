栃木が2025シーズンの選手背番号発表…川崎Fから期限付き移籍加入のFW五十嵐太陽が10番
栃木SCは6日、2025シーズンの選手背番号を発表した。
移籍加入組ではMF大森博(←徳島←福島)が3番、DF森璃太(←新潟←福島)が5番、FW棚橋尭士(←徳島←相模原)が7番、FW菅原龍之助(←仙台)が9番、FW五十嵐太陽(←川崎F←山口)が10番、 DF高橋秀典(←山口)が22番、GK鹿野修平(←いわき)が31番、MF堀内陽太(←浦和)が48番を着ける。
■2025シーズン選手背番号
1 GK川田修平
2 DF平松航
3 MF大森博(←徳島←福島/期限付き移籍)
4 MF佐藤祥
5 DF森璃太(←新潟←福島/期限付き移籍)
6 MF神戸康輔
7 FW棚橋尭士(←徳島←相模原/期限付き移籍)
8 DF福森健太
9 FW菅原龍之助(←仙台/期限付き移籍)
10 FW五十嵐太陽(←川崎F←山口/期限付き移籍)
11 FW青島太一
13 DF坂圭祐
18 FW川名連介
19 FW庄司朗(←立教大)
20 MF井出真太郎
21 GKキム・ミンジュン
22 DF高橋秀典(←山口/期限付き移籍)
23 FW星野創輝(←中央大)
25 DF岩崎博(←桐蔭横浜大)
27 GK丹野研太
29 FW矢野貴章
31 GK鹿野修平(←いわき/期限付き移籍)
33 DFラファエル
37 DF木邨優人(←関西大)
38 FW小堀空
39 MF屋宜和真(←平成国際大)
40 DF高嶋修也
44 MF揚石琉生
47 MF吉野陽翔
48 MF堀内陽太(←浦和/期限付き移籍)
移籍加入組ではMF大森博(←徳島←福島)が3番、DF森璃太(←新潟←福島)が5番、FW棚橋尭士(←徳島←相模原)が7番、FW菅原龍之助(←仙台)が9番、FW五十嵐太陽(←川崎F←山口)が10番、 DF高橋秀典(←山口)が22番、GK鹿野修平(←いわき)が31番、MF堀内陽太(←浦和)が48番を着ける。
■2025シーズン選手背番号
2 DF平松航
3 MF大森博(←徳島←福島/期限付き移籍)
4 MF佐藤祥
5 DF森璃太(←新潟←福島/期限付き移籍)
6 MF神戸康輔
7 FW棚橋尭士(←徳島←相模原/期限付き移籍)
8 DF福森健太
9 FW菅原龍之助(←仙台/期限付き移籍)
10 FW五十嵐太陽(←川崎F←山口/期限付き移籍)
11 FW青島太一
13 DF坂圭祐
18 FW川名連介
19 FW庄司朗(←立教大)
20 MF井出真太郎
21 GKキム・ミンジュン
22 DF高橋秀典(←山口/期限付き移籍)
23 FW星野創輝(←中央大)
25 DF岩崎博(←桐蔭横浜大)
27 GK丹野研太
29 FW矢野貴章
31 GK鹿野修平(←いわき/期限付き移籍)
33 DFラファエル
37 DF木邨優人(←関西大)
38 FW小堀空
39 MF屋宜和真(←平成国際大)
40 DF高嶋修也
44 MF揚石琉生
47 MF吉野陽翔
48 MF堀内陽太(←浦和/期限付き移籍)