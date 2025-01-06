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2·î5Æü¡Ê¿å¡ËÊ¡²¬ DRUM LOGOS¡¡18:00³«¾ì¡¡19:00³«±é
2·î09Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ« CLUB QUATTRO¡¡17:00³«¾ì¡¡18:00³«±é
2·î12Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦Music Club JANUS¡¡18:00³«¾ì¡¡19:00³«±é
2·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° CLUB QUATTR¡¡18:00³«¾ì¡¡19:00³«±é
◾️¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¡§5800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
◾️FC¡ÖMarcy House¡×ºÇÂ®Àè¹Ô
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¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¡§8900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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