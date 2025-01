<マルシィ one man live tour 2025 “Re:Memory”〜Road To Budokan〜>

◾️会場/日時

2025年

2月5日(水)福岡 DRUM LOGOS 18:00開場 19:00開演

2月09日(日)東京・渋谷 CLUB QUATTRO 17:00開場 18:00開演

2月12日(水)大阪・Music Club JANUS 18:00開場 19:00開演

2月18日(火)愛知・名古屋 CLUB QUATTR 18:00開場 19:00開演



◾️チケット金額:5800円(税込)ドリンク代別

◾️FC「Marcy House」最速先行

2025年1月8日(水)AM10:00〜1月10日(金)23:59まで

◾️会場/日時2025年2月5日(水)福岡 DRUM LOGOS 18:00開場 19:00開演2月09日(日)東京・渋谷 CLUB QUATTRO 17:00開場 18:00開演2月12日(水)大阪・Music Club JANUS 18:00開場 19:00開演2月18日(火)愛知・名古屋 CLUB QUATTR 18:00開場 19:00開演◾️チケット金額:5800円(税込)ドリンク代別◾️FC「Marcy House」最速先行2025年1月8日(水)AM10:00〜1月10日(金)23:59まで

<マルシィ one man live 2025 “with your daily”>

※SOLD OUT

日程:2025年4月12日(土)

場所:日本武道館

開催時間:開場 17:00 開演18:00

チケット金額:8900円(税込)

※SOLD OUT日程:2025年4月12日(土)場所:日本武道館開催時間:開場 17:00 開演18:00チケット金額:8900円(税込)

関連リンク

◆マルシィ オフィシャルサイト

◆マルシィ オフィシャルYouTubeチャンネル

◆マルシィ オフィシャルX

◆マルシィ オフィシャルInstagram

◆マルシィ オフィシャルTikTok

◆マルシィ オフィシャルYouTubeチャンネル◆マルシィ オフィシャルX◆マルシィ オフィシャルInstagram◆マルシィ オフィシャルTikTok

マルシィが、2025年2月に全国4カ所をめぐる原点回帰ツアー<マルシィ one man live tour 2025 “Re:Memory”〜Road To Budokan〜>を開催することを発表した。先日、2025年4月12日に初の日本武道館公演<マルシィone man live 2025 “with your daily”>を開催することを発表したが、チケットは即完売となった。今回発表された原点回帰ツアー<マルシィ one man live tour 2025 “Re:Memory”〜Road To Budokan〜>は、メンバーにとって大きな目標の1つであった日本武道館公演に向けたものだという。2022年に初めて行ったツアー<マルシィ one man live tour 2022 “Memory”>で訪れた会場でもう一度LIVEをすることで、マルシィとして“一番伝えたいこと”を再確認し、その想いを日本武道館に持っていく、まさに“原点回帰”なツアーになるはずだ。FCチケット最速申し込み期間は、2025年1月8日10時から1月10日23時59分までなので、是非チェックしていただきたい。