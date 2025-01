WHISPER OUT LOUDが2⽉11⽇、代官⼭UNITにて自主企画イベント<KEYS IN PURPLE>を開催する。すでに告知されているNewspeakに続き、FIVE NEW OLDの出演が決定した。様々なジャンルをクロスオーバーさせた音楽性を持つ3バンドが初めて一堂に会するラインナップとなる。なお、同自主企画イベントに向けて新曲を3ヶ月連続配信リリースが決定、第1弾として「Save Me」を配信中だ。

■<WHISPER OUT LOUD pre. KEYS IN PURPLE>

2025年2⽉11⽇(⽕祝) 東京・代官⼭UNIT

open17:30 / start18:00

出演:WHISPER OUT LOUD / Newspeak / FIVE NEW OLD

▼チケット

前売 スタンディング ¥3,500

当⽇ スタンディング ¥4,000

※税込・⼊場時別途ドリンク代・整理番号付き

イープラス:https://eplus.jp/whisperoutloud/

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/whisperoutloud/ Pコード:283-782

(問)H.I.P. 03-3475-9999

▶「Save Me」配信リンク:https://orcd.co/wol_save-me





関連リンク

◆WHISPER OUT LOUD オフィシャルX

以下に、WHISPER OUT LOUDメンバーのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「今回開催する<KEYS IN PURPLE>というイベントは、自分たちが今いる場所から次のステージへ移行するための鍵(きっかけ)になるような1日をイメージし、本当にリスペクトしているバンドを呼ぼうと決めていたので、NewspeakとFIVE NEW OLDにお声がけをさせていただきました。Newspeakは昨年の9月に対バンした際に、メンバー全員ライブに感銘を受け、FIVE NEW OLDはいつか絶対共演したいと思っていたので、この2バンドに出演していただけることをとても嬉しく思っています。素晴らしい1日をつくりあげたいと思っているので、ぜひ会場に足を運んで、音楽を目と耳に焼き付けてください!」──WHISPER OUT LOUD◆ ◆ ◆