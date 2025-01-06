LDH¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLDH Animation¡×Î©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½ ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/06¡ÛLDH JAPAN¤¬6Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò³Ë¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖLDH Animation¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÂåÌÜJSB´äÅÄ¹äÅµ¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤ÈÇ»¸ü¥¥¹
¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLDH Animation¡×¤Ï¡¢¡Ö¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¡×¡Ö¢´ë²è¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö£¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Î³ÈÂç¡×¤Î3¤Ä¤òÃì¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¾®Àâ¸¶ºîºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºîÂÎÀ©¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÎLDH DIGITAL¤Î¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿CG¤Îµ»½Ñ¤â³è¤«¤·¡¢¡ÖÁÏ¤êÊý¤«¤éÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©ºî¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢¾ï¤Ë½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éºîÉÊÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤«¤éSHIBUYA TSUTAYA¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖBATTLE OF TOKYOÄ¶Åìµþ³ÈÄ¥Å¸¡×¤Î¤Û¤«¡¢Îß·×600Ëü¸Ä¤òÈÎÇä¤·¤¿BATTLE OF TOKYO¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤ò´ë²è¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒLDH JAPAN¥¢¥Ë¥á´ë²è½àÈ÷¥ë¡¼¥à¡Ë¤â²Ã¤ï¤êºîÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Æ±¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñÁÈÀ®¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ø¤Î½Ð»ñ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äºîÉÊ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Å¸³«¡¢¾¦ÉÊ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤ËÈ¼¤¤¡¢À±Ìî¹¯Æó»á¡¢°ñÌÚÀ¯É§»á¤Î¸ÜÌä½¢Ç¤¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À±Ìî»á¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ñÌÚ»á¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×8ÂåÌÜÊÔ½¸Ä¹¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¯¥¨¥¢½éÂåÊÔ½¸Ä¹¡¢½¸±Ñ¼ÒÀìÌ³¼èÄùÌò¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖLDH Animation¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ©ºî¡¢À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
LDH¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦CGÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼ÒLDH DIGITAL¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î£±ÆüÉÕ¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒLDH JAPAN¤È¹çÊ»¡£LDH DIGITAL¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¢CGÀ©ºî¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹µ¡Ç½¤Ï¡ÖLDH Animation¡×¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÂåÌÜJSB´äÅÄ¹äÅµ¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤ÈÇ»¸ü¥¥¹
¢¡LDH¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½
¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLDH Animation¡×¤Ï¡¢¡Ö¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¡×¡Ö¢´ë²è¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö£¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Î³ÈÂç¡×¤Î3¤Ä¤òÃì¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¾®Àâ¸¶ºîºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºîÂÎÀ©¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÎLDH DIGITAL¤Î¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿CG¤Îµ»½Ñ¤â³è¤«¤·¡¢¡ÖÁÏ¤êÊý¤«¤éÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©ºî¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢¾ï¤Ë½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éºîÉÊÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤ËÈ¼¤¤¡¢À±Ìî¹¯Æó»á¡¢°ñÌÚÀ¯É§»á¤Î¸ÜÌä½¢Ç¤¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À±Ìî»á¤Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ñÌÚ»á¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×8ÂåÌÜÊÔ½¸Ä¹¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¯¥¨¥¢½éÂåÊÔ½¸Ä¹¡¢½¸±Ñ¼ÒÀìÌ³¼èÄùÌò¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖLDH Animation¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ©ºî¡¢À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
LDH¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦CGÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼ÒLDH DIGITAL¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î£±ÆüÉÕ¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒLDH JAPAN¤È¹çÊ»¡£LDH DIGITAL¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¢CGÀ©ºî¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹µ¡Ç½¤Ï¡ÖLDH Animation¡×¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û