【新馬/中京3R】ドウデュース半弟・エンダードラゴンは2着…フィリップバローズがV
1月6日、中京競馬場で行われた3R・3歳新馬戦（ダ1400m）は、松山弘平騎乗の4番人気、フィリップバローズ（牡3・美浦・森一誠）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のエンダードラゴン（牡3・栗東・友道康夫）、3着にリトルスカーレット（牝3・栗東・小林真也）が入った。勝ちタイムは1:26.2（良）。
1番人気で三浦皇成騎乗、ヤマワケ（牡3・美浦・伊藤大士）は、13着敗退。
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松山弘平騎乗の4番人気、フィリップバローズが逃げ切りを決めた。好スタート好ダッシュで外枠から一気に先頭へ。直線でも脚色衰えずに後続を突き放して鮮やかに逃げ切った。また、ドウデュースの半弟で話題のエンダードラゴンは出遅れも響いて2着まで。道中は終始外目を通る競馬だったが、直線ではしっかりと末脚を発揮。右へ張りながらも最後までしっかり走り切った。
フィリップバローズ 1戦1勝
（牡3・美浦・森一誠）
父：ロジャーバローズ
母：ザフラッツ
母父：Giant’s Causeway
馬主：猪熊広次
生産者：飛野牧場