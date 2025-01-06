1月6日、中京競馬場で行われた3R・3歳新馬戦（ダ1400m）は、松山弘平騎乗の4番人気、フィリップバローズ（牡3・美浦・森一誠）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のエンダードラゴン（牡3・栗東・友道康夫）、3着にリトルスカーレット（牝3・栗東・小林真也）が入った。勝ちタイムは1:26.2（良）。

1番人気で三浦皇成騎乗、ヤマワケ（牡3・美浦・伊藤大士）は、13着敗退。

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中京3R・フィリップバローズと松山弘平騎手

武豊騎乗のエンダードラゴン

松山弘平騎乗の4番人気、フィリップバローズが逃げ切りを決めた。好スタート好ダッシュで外枠から一気に先頭へ。直線でも脚色衰えずに後続を突き放して鮮やかに逃げ切った。また、ドウデュースの半弟で話題のエンダードラゴンは出遅れも響いて2着まで。道中は終始外目を通る競馬だったが、直線ではしっかりと末脚を発揮。右へ張りながらも最後までしっかり走り切った。

フィリップバローズ 1戦1勝

（牡3・美浦・森一誠）

父：ロジャーバローズ

母：ザフラッツ

母父：Giant’s Causeway

馬主：猪熊広次

生産者：飛野牧場