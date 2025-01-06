Í­µÈ¹°¹Ô ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÍ­µÈ¥¯¥¤¥º¡¡Í­µÈ¤È¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à1»þ´ÖSP!!¡Ù¡Ê¸å11¡§40¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿Åìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÍ­µÈ¡¢¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤Ë¡Ö¼«Ëý¤Î¾ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×

¡¡¿Íµ¤´ë²è¡ÖÍ­µÈ¤È¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿2¿Í¡£¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤Ï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ä¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤â¡¢2018Ç¯¤ËµÞÀ­¿´ÉÔÁ´¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÅÙ½Å¤Ê¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤Ï½µ3²ó¤Î¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò¼õ¤±¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Î¥º§¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼À¸³è¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÆóÏº¤Èµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Í­µÈ¤Ï¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡×¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤½¤ó¤Ê¶¦±é¸å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Í­µÈ¤Ï¡Ö¼«Ëý¤Î¾ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¤Èµ­¤·¡¢¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£