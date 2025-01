2位:宇多田ヒカル

約30年にわたる平成の歴史の中で、アーティストとしてのパフォーマンスや圧倒的なカリスマ性を持ち、多くの人を魅了した女性シンガーは数多く登場しました。ランキングサイト「みんなのランキング」を運営するインフォニアは2024年12月31日、2500人以上の投票で決定した「平成の歌姫」ランキングを発表しました。2位は、宇多田ヒカルさん。1998年に発売されたファーストシングル『Automatic』で、今までにないR&Bの要素を取り入れた斬新なサウンドで衝撃的なデビューを飾り、注目を集めました。その後も『First Love』『Can You Keep A Secret?』など数多くのヒット曲を生み出し、圧倒的な歌唱力で音楽シーンを席巻。宇多田さんの楽曲は、ゲーム『キングダム ハーツ』シリーズのテーマソング、アニメ映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの主題歌などにも採用され、世界的な人気を誇ります。

1位:安室奈美恵

回答者からは、「初めて聴いた時は衝撃でした」「その唯一無二の歌声。誰かに似ているということはほとんどなく、その歌唱力で多くの人の心を揺さぶってきた」「安定した歌唱力。なのに人間らしさがあるというか、宇多田ヒカルにしか出来ない歌い方がある」などの声がありました。1位は、安室奈美恵さん。『CAN YOU CELEBRATE?』や『Chase the Chance』など数々のヒット曲で平成の音楽シーンを彩りました。ミニスカートに厚底ブーツのファッションを真似た女性「アムラー」を生み出すなど、安室さんの人気は社会現象をも巻き起こしました。40歳の誕生日を迎えた2017年に芸能界引退を電撃発表し、2018年に引退したことでも話題を集めました。回答者からは、「歌唱力のある歌手は他にもいるけど、ここまで人を惹きつけられる人は今後現れないのではと思う」「歌って踊れて華がある。唯一無二の歌姫だと思います」「去り際もすごく潔くてかっこよくて引退した後に大好きになった」などのコメントが寄せられました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:福島 ゆき プロフィールアニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。(文:福島 ゆき)