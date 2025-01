BiSが、「R.U.N」「Sakura」のライブ映像をYouTubeに公開した。「R.U.N」「Sakura」はAge Factoryがプロデュースした楽曲。今回公開されたのは、現体制で初めて開催したツアー<We Gotta Go BiS TOUR>より、2024年6月9日に東京・代官山UNITで開催したツアーファイナル公演でパフォーマンスしたライブ映像だ。また、1月13日に開催する第3期BiS最後の活動となるラスト特典会<third BiS特典会THE FiNAL>の詳細も発表された。

<third BiS特典会THE FiNAL>

2025年1月13日(月祝) (内容:全員チェキ・メンバー個別チェキ)

第1部 10:00 - 12:00

第2部 12:30 - 14:30

第3部 15:00 - 17:00

第4部 17:30 - 19:30

第5部 20:00 - 22:00



・場所

日本クラウン株式会社 本社3F合同会議室

〒141-8573 東京都品川区北品川6-5-27 御殿山ビル3F



・参加方法

2025年1月11日(土)「Could you still be WACKiNG TOUR」@日比谷公園大音楽堂 および、2025年1月12日(日)第3期BiS解散ライブ「Finale of third BiS」@日比谷公園大音楽堂の物販会場にて販売している【third BiS特典会THE FiNAL】参加券をご購入いただいた方。

又は、同じく物販会場にて、2024年2月28日発売「NEVER MiND」(初回生産限定盤/CRCP-40675・通常盤/CRCP-40676)をご購入いただいた方。

※【third BiS特典会THE FiNAL】参加券、並びにアルバム「NEVER MiND」は、数に限りがございます。

予めご了承ください。

解散ライブ<Finale of third BiS>

2025年1月12日(日) @東京・日比谷公園大音楽堂

OPEN 16:00 / START 17:00

詳細:https://www.brandnewidolsociety.tokyo

なお、第3期BiSの残りの活動は1月11日に開催されるWACKツアー<Could you still be WACKiNG TOUR>、1月12日に開催する解散ライブ<Finale of third BiS>、1月13日に開催する第3期BiS最後の活動となるラスト特典会「third BiS特典会THE FiNAL」の3つとなる。◆BiSオフィシャルサイト