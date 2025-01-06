■1stフルアルバム『生生動動』



2025年1月23日配信開始▼収録曲01. 昼奏(ちゅうそう)02. 飛慢縁自(ひゅーまんえっじ)03. 小喋日和(こしゃべりびより)※TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』2期エンディングテーマ04. 鏡花睡月(きょうかすいげつ)05. 外道讃歌(げどうさんか)※アニメ「ありふれた職業で世界最強」2ndシーズン エンディングテーマ06. 非・現実逃避(ひ・げんじつとうひ)※スマートフォンゲーム『アリスフィクション』のテーマソング07. 猫乃小判(ねこのこばん)08. 浮足旅行(うきあしりょこう)09. 青ノ栞歌 / FantasticYouth × ウォルピスカーター(あおのしおりうた)10. 真刀勝負(まっとうしょうぶ)11. 霧中宙夢(むちゅうちゅうむ)12. 独祭民話(どくさいみんわ)13. 雲外憧憬(うんがいしょうけい)※アニメ「ワールドトリガー」 EDテーマ14. 夜夢(やむ)