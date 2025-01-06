FantasticYouth、1stフルアルバム『生生動動』配信リリース決定
FantasticYouthの新曲「外道讃歌」のデジタル配信が1月28日0時よりスタートする。
◆FantasticYouth 動画 / 画像
アルバムには既発の楽曲含め、FantasticYouthならではのタイトル全14曲が収録される。1曲目に収録される「昼奏」が使用されたティザー映像も公開。FantasticYouthの新たな作品世界の扉が開かれるような期待感高まる仕上がりだ。
■1stフルアルバム『生生動動』
▼収録曲
01. 昼奏(ちゅうそう)
02. 飛慢縁自(ひゅーまんえっじ)
03. 小喋日和(こしゃべりびより)
※TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』2期エンディングテーマ
04. 鏡花睡月(きょうかすいげつ)
05. 外道讃歌(げどうさんか)
※アニメ「ありふれた職業で世界最強」2ndシーズン エンディングテーマ
06. 非・現実逃避(ひ・げんじつとうひ)
※スマートフォンゲーム『アリスフィクション』のテーマソング
07. 猫乃小判(ねこのこばん)
08. 浮足旅行(うきあしりょこう)
09. 青ノ栞歌 / FantasticYouth × ウォルピスカーター(あおのしおりうた)
10. 真刀勝負(まっとうしょうぶ)
11. 霧中宙夢(むちゅうちゅうむ)
12. 独祭民話(どくさいみんわ)
13. 雲外憧憬(うんがいしょうけい)
※アニメ「ワールドトリガー」 EDテーマ
14. 夜夢(やむ)
関連リンク
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