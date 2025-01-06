¡Úµð¿Í¡Û ·´ÂóÌé¤¬Ìî¼ê°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡ÖÂÇ·â¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×ºòµ¨£±·³£µ»î¹ç½Ð¾ì¡Äµå¾ì³«¤
¡¡µð¿Í¤Î·´ÂóÌéÊá¼ê¤¬£¶Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µå¾ì³«¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÌî¼ê°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡£¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨¡¢¡É½éÂÇ¤Á¡É¤ò½ª¤¨¤¿·´¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï£±·³¤Ç£µ»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ìµ°ÂÂÇ¡£Êá¼ê¤ÈÆâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ò¼é¤ì¤ë¤³¤È¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·â¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¸½ºß¤Ï³Î¼ÂÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÎÉÃæ¡£¡ÖµîÇ¯¤Î´¶³Ð¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥Õ´ü´Ö¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£