ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡¡ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î»þ´ü¤Ë¸ÀµÚ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¤Ç¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤ÆÈ¯¸À¤·¤ä¤¹¤¤¤È¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê67¡Ë¤¬6Æü¡¢BS¥Õ¥¸¡ÖBS¥Õ¥¸LIVE¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¼¡´üÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÇ¯Æ¬²ñ¸«¤Ç»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Á¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¡¢¸þ¤³¤¦¤âÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤ÆÈ¯¸À¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿Í»ö¤â¤À¤ó¤À¤ó¤È¡¢Á´Éô·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¤«¤é¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¥¬¥¶¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤È¤«¡£¤ª¤Ü¤í¤²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤ó¤À¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿»þ´ü¤¬ÍýÁÛÅª¤È¤·¤¿¡£
¡¡È¿Ä®Íý²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¿·ÁíÍý¤Ï½¢Ç¤¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Ë¬ÊÆ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼óÁê¤ÎÆ°¸þ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¤ªÌóÂ«¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿·À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ²¿¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤«¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡È¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£