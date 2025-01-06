Ä¹Þ¼¹ä¥½¥í¥¥ã¥ó»Ñ¤ò¸ø³«¡¢Æù¤ò¹ë²÷¤Ë¾Æ¤¡ÖÅìµþ¤¸¤ãÌµÍý¤À¤è¤Ê¡ª¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ä¹Þ¼¹ä¡Ê68¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µíÆù¤ò¾Æ¤¯»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Ä¹Þ¼¤Ï¡ÖµíÆù¤ÎÀÖ¿È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êº¤Æñ¤À¡£»É¤·¤ÎÆþ¤Ã¤¿µíÆù¤ÏÆùÂÎ¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢È¬Êý¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀè¤Û¤É¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¾¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¿·½Õ½é¥È¥ì¤òÀè¤Û¤É½ª¤¨¼Ö¤Ç»³Î¤¤ØÈô¤Ð¤·¤¿¡£²÷À²¤ÎÅß¤Î¶õ¤ËÌÛ¡¹¤È±ì¤¬¤¢¤¬¤ë¡£²Ð¤òÆþ¤ìÆù¤ò¥È¥ó¥°¤ÇÄÏ¤ßÌÖ¤Ë¥¬¥Ä¥ó¥¬¥Ä¥ó¤ÈÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ë¡£Í¾·×¤Ê»é¤òÍî¤È¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¬¥Ä¥ó¥¬¥Ä¥ó¤È¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤ª¤í¤·À¸Õª¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¡¢¹õ¿Ý¤ò¤¿¤é¤¹¡ª¤½¤³¤Ë¾ßÌý¤ò¤µ¤Ã¤È¤«¤±¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¤Æ¿©¤¦¡ª¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄ´Íý¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤ÇÆù¤ò¾Æ¤¯»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÅß¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ý¥«¥Ý¥«ÃÈ¤«¤¤¡£ÌµÇÀÌô¤ÎÌîºÚ¤ËMCT¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤à¤·¤ã¤à¤·¤ã¿©¤¦¡£¤µ¤é¤ËÌµÇÀÌô¤ÎËõÃã¤Ç¹¢¤ò¤¦¤ë¤ª¤¹¡ª´°àú¤À¤Ê¡ª¡ª¾Ð¡¡Åìµþ¤¸¤ãÌµÍý¤À¤è¤Ê¡ª¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡ª¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã¯¤Ë¡©ÎÉ¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡ª¤Ê¤ó¤À¤è¡£¾Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤âÌµÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡¡¥¥ã¥ó¥×¤¹¤ë»þ¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÊ¸¾Ï¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¤¨¡×¡ÖÆù¤ò¾Æ¤¯»Ñ¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Æ¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£