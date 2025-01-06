¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¿¿ÊÉÅáµÁ¤¬ÍèÇ¯°úÂà¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÍ×µá¡¡¡ÖÃª¶¶¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎºÆÍè¤À¤è¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¶Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¡¢¿¿ÊÉÅáµÁ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¿¿ÊÉ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤ÇÃª¶¶¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡õ¹â¶¶ÍµÆóÏº¡õ£Ó£È£Ï¡õ¶â´ÝµÁ¿®¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÍµÆóÏº¤Î¥Ù¥ë¥È²¥ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤¬£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤ò¹µ¤¨¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤òÆÍ¤¿Ê¤àÃª¶¶¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¿ÊÉ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¸À¤¤¤Æ¤¨¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤èÃª¶¶¤µ¤ó¤è¡£¤ªÁ°°úÂà¤¹¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡¤½¤ì¤ÇËþÂ¤«¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¡©¡¡²¿¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Ãª¶¶¤ÏËü´¶¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö¿¿ÊÉ¤µ¤ó¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¹Ç¯£±£°·î£±£°Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãª¶¶¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¿¿ÊÉ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢´Ö°ã¤¤¤Í¤¨¤Ê¡£Ãª¶¶¤¬²¶¤è¤êÀè¤Ë°úÂà¤¹¤ë¡©¡¡¥¯¥½¿©¤é¤¨¤À¤è¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ï¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤ÏÁ´Éô¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¤ä¤ë¡£Ãª¶¶¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎºÆÍè¤À¤è¡£¤¢¤ì¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢Ãª¶¶¡×¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ÏºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¹ç°Õ¡£Ãª¶¶¤Î°úÂà¥í¡¼¥É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Âç°ìÈÖ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£