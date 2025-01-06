ÀõÌîÃé¿®¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¤ÇÀ¤³¦ÅªÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡¡à¤Õ¤Æ¤Û¤Éá²Ï¹çÍ¥¼Â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«
à¹ñºÝÇÉÇÐÍ¥á¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê£¶£´¡Ë¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡¡¾·³¡×¤ÎÊÆ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ£´´§¤Ç¡¢°ìÈÖ¥¹¥´¥¤¤Î¤Ï½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¦ÀõÌîÃé¿®¡Ê£µ£±¡Ë¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Æ¥ì¥Ó±Ç²è¤È£³ÉôÌç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºîÉÊ¾Þ¤È¼ç±éÇÐÍ¥¾Þ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î¿¿ÅÄ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç¤Ç¤Î¼õ¾Þ¡£½õ±éÇÐÍ¥¾Þ¤Ï¡¢¤³¤Î£³ÉôÌç¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃË½÷£±¿Í¤º¤ÄÁª¤Ð¤ì¤ë¡£ÀõÌî¤Ï¤½¤³¤Ç½õ±éÃËÍ¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¡£
¡ÖÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¶¦±é¤·¤¿Ê¿³ÙÂç¤µ¤ó¤È¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦¤Ë¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£±Ç²è¾Þ¤È°ã¤¤¥Æ¥ì¥Ó¾Þ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ÁÂç¤¤¤¾Þ¤Î£±¤Ä¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤Ç³Í¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Í¤È¼þ°Ï¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¡£¤¿¤À½õ±é¤Ï¶¥¹ç¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤·Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤è¤¯¤¾³Í¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï£³£°Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤é¡¢³°¹ñ±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö³¤³°¤Î±Ç²è¹¥¤¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½¡¼¡Ù¡Ê£²£°£±£±Ç¯¡Ë¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤ÄÌò¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç°ìÈÌÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤«¤È¸À¤¨¤ÐÈùÌ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¡Ø¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Ù¤Ë½Ð¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î²Ï¹ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¹â¹»À¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿ºòÇ¯£±·î´ü¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤¬½ÐÀ¤ºî¤Ë¡£¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÎ¬¤·¤¿¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤¬ºòÇ¯¤Î¡Ö¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÇÇ¯´ÖÂç¾Þ¤ò³Í¤ë¤Û¤É¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÏÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Ù¤Ë½Ð¤ëÁ°¡¢¸ÄÀÅª¤Ê±Ç²è¤Ë²¿ËÜ¤«½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ç²è¶È³¦¤Ç¤Ï¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ÈÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤º¤Ã¤È±Ç²èÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Ù¤ÇÌ¾Á°¤¬Çä¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤â³¤³°¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÀõÌîËÜ¿Í¤Ï¡ÖÀ¤´Ö¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤¤µÓËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½Ð¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£¤½¤³¤¬¤Þ¤¿¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡ÊÆ»þ´Ö£µÆü¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢ÃÅ¾å¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡Ö¤¿¤Ö¤ó³§¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Á¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£ÌëÊØ¤Çµ¢¹ñ¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÌÀÆüÄ«¤«¤é»£±Æ¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼Â¦¤ÏÆü¤ò²þ¤á¤ÆÀõÌî¤µ¤ó¤Ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£