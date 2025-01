【Dr.STONE】

TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」の最終シーズンが1月9日からスタートする。これに合わせてジャンプ+で第100話から第151話が無料で公開されている。ちょうど最終シーズンの冒頭までを読むことができる。

後半に入り、かなり登場人物も増えている。この機会に読み直して、TVアニメの放送に備えよう。

【アニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」第4期最終シーズン第1クール《メインPV》】

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.