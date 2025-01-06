サザンオールスターズ、全14曲収録の最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』が3/19リリース決定
サザンオールスターズが、全14曲収録の最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』の詳細を発表。全14曲入りの渾身のアルバムとして3月19日(水)にリリースされる。
SPECIAL DISCとSPECIAL BOOKが付属する完全生産限定盤(A：Blu-ray Disc/B：DVD)と、通常盤、2枚組アナログ盤の計4形態でリリースされることが明らかになった。
アルバム特設サイトならびにサザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルでは最新トレーラー映像が公開されている。
2019年以来6年ぶりとなる全国アリーナ＆ドームツアー＜サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」＞は、『THANK YOU SO MUCH』を予約購入した人に、ドーム公演を対象としたチケット先行受付に応募することができるシリアルナンバーが配布されることが決定。対象期間や店舗、応募詳細についてはアルバム特設サイトをチェックしてほしい。
リリース情報
https://taishita.lnk.to/sakurahirari
2025年1月1日より各音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサイトにて配信中
「桜、ひらり」Official Visualizer
https://www.youtube.com/@SouthernAllStarsch
16th オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』
2025年3月リリース
特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch
完全生産限定盤A 品番：VIZL-3000 価格：\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]
完全生産限定盤B 品番：VIZL-3001 価格：\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]
通常盤 品番: VICL-67300 価格：\3,960(税込) [CD]
アナログ盤 品番：VIJL-62400〜1 価格：\5,500(税込) [2LP]
※完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC・SPECIAL BOOKの詳細については後日発表致します。
1.恋のブギウギナイト （フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌／ユニクロ「年末祭・新年祭」TV CMソング）
2.ジャンヌ・ダルクによろしく （TBS系スポーツ2024テーマ曲）
3.桜、ひらり
4.暮れゆく街のふたり
5.盆ギリ恋歌 （DAM「Singing」2023 Special Project CMソング）
6.ごめんね母さん
7.風のタイムマシンにのって
8.史上最恐のモンスター
9.夢の宇宙旅行
10.歌えニッポンの空
11.悲しみはブギの彼方に
12.ミツコとカンジ
13.神様からの贈り物
14.Relay〜杜の詩 （ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング）
『THANK YOU SO MUCH』予約購入者限定 チケット先行受付（抽選）
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」ドーム公演
最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』予約購入者限定 チケット先行受付（抽選）
2025年3月19日発売 サザンオールスターズ最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』を予約購入していただいたお客様に、サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」ドーム公演を対象としたチケット先行受付をご利用いただけるシリアルナンバーを配布いたします。
ライブ・イベント情報
第1弾・アリーナ会場
2025年
1月10日（金）15:00〜20:00 ※最終入場19:30
1月11日（土）12:00〜終演後
1月12日（日）12:00〜17:00
＜会場＞石川県産業展示館 3号館
https://ishikawa-odekake.jp/westpark/facilities/santen/
1月21日（火）12:00〜20:00
1月22日（水）/ 23日（木）10:00〜20:00
1月24日（金）10:00〜18:00
＜会場＞広島駅南口 地下広場
http://www.hiro-chika.com/
1月26日（日）10:00〜20:00
1月27日（月）12:00〜20:00
1月28日（火）10:00〜20:00
1月29日（水）10:00〜18:00
＜会場＞デュオこうべ デュオドーム
https://www.duokobe.com/
2月7日（金）〜2月9日（日）
＜会場＞さいたまスーパーアリーナ 4階 TOIRO STUDIO
https://www.saitama-arena.co.jp/toiro/
2月19日（水）〜2月22日（土）
＜会場＞JR仙台イーストゲートビル 1階 ダテリウム
https://www.s-pal.jp/sendai/daterium/
2月28日（金）〜3月2日（日）
＜会場＞あなぶきアリーナ香川 サブアリーナ
https://kagawa-arena.com/
3月14日（金）〜3月17日（月）
＜会場＞イオンモール沖縄ライカム 1階 グランドスクエア
https://okinawarycom-aeonmall.com/
※2月以降のオープン時間は追ってご案内いたします。
■入場・観覧料 無料
■展示会特設サイトhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_yomuten
ライブ・イベント情報
1月11日（土）開場16:00 開演17:00
1月12日（日）開場16:00 開演17:00
会場：石川県産業展示館4号館
1月22日（水）開場17:30 開演18:30
1月23日（木）開場17:30 開演18:30
会場：広島サンプラザホール
1月28日（火）開場17:30 開演18:30
1月29日（水）開場17:30 開演18:30
会場：神戸ワールド記念ホール
2月 8日（土）開場15:30 開演17:00
2月 9日（日）開場15:00 開演16:30
会場：さいたまスーパーアリーナ
2月19日（水）開場17:30 開演18:30
2月20日（木）開場17:30 開演18:30
会場：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
3月 1日（土）開場16:00 開演17:00
3月 2日（日）開場15:30 開演16:30
会場：あなぶきアリーナ香川
3月15日（土）開場16:00 開演17:00
3月16日（日）開場15:30 開演16:30
会場：沖縄アリーナ
4月 2日（水）開場17:00 開演18:30
4月 3日（木）開場17:00 開演18:30
会場：横浜アリーナ
4月12日（土）開場15:00 開演17:00
4月13日（日）開場15:00 開演17:00
会場：みずほPayPayドーム福岡
4月23日（水）開場16:30 開演18:30
4月24日（木）開場16:30 開演18:30
会場：バンテリンドーム ナゴヤ
5月10日（土）開場15:00 開演17:00
5月11日（日）開場14:00 開演16:00
会場：大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）
5月17日（土）開場15:00 開演17:00
5月18日（日）開場14:00 開演16:00
会場：京セラドーム大阪
5月28日（水）開場16:00 開演18:30
5月29日（木）開場16:00 開演18:30
会場：東京ドーム
チケット料金 全席指定 11,000円（税込）
※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour
サザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」チケット先行受付（抽選）
＜第2弾受付（ドーム公演対象）＞
受付期間：12月26日（木）12:00〜2025年1月8日（水）23:59
※今からの入会でも利用可能です。詳細はファンクラブサイトへ https://fc.southernallstars.jp/
関連リンク
◆サザンオールスターズ 公式Instagram
◆サザンオールスターズ オフィシャルサイト
◆オフィシャルYouTube