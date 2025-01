サザンオールスターズが、全14曲収録の最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』の詳細を発表。全14曲入りの渾身のアルバムとして3月19日(水)にリリースされる。SPECIAL DISCとSPECIAL BOOKが付属する完全生産限定盤(A:Blu-ray Disc/B:DVD)と、通常盤、2枚組アナログ盤の計4形態でリリースされることが明らかになった。

リリース情報



配信SG「桜、ひらり」https://taishita.lnk.to/sakurahirari2025年1月1日より各音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサイトにて配信中「桜、ひらり」Official Visualizerhttps://www.youtube.com/@SouthernAllStarsch16th オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』2025年3月リリース特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch完全生産限定盤A 品番:VIZL-3000 価格:\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]完全生産限定盤B 品番:VIZL-3001 価格:\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]通常盤 品番: VICL-67300 価格:\3,960(税込) [CD]アナログ盤 品番:VIJL-62400〜1 価格:\5,500(税込) [2LP]※完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC・SPECIAL BOOKの詳細については後日発表致します。1.恋のブギウギナイト (フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌/ユニクロ「年末祭・新年祭」TV CMソング)2.ジャンヌ・ダルクによろしく (TBS系スポーツ2024テーマ曲)3.桜、ひらり4.暮れゆく街のふたり5.盆ギリ恋歌 (DAM「Singing」2023 Special Project CMソング)6.ごめんね母さん7.風のタイムマシンにのって8.史上最恐のモンスター9.夢の宇宙旅行10.歌えニッポンの空11.悲しみはブギの彼方に12.ミツコとカンジ13.神様からの贈り物14.Relay〜杜の詩 (ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング)『THANK YOU SO MUCH』予約購入者限定 チケット先行受付(抽選)サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」ドーム公演最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』予約購入者限定 チケット先行受付(抽選)2025年3月19日発売 サザンオールスターズ最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』を予約購入していただいたお客様に、サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」ドーム公演を対象としたチケット先行受付をご利用いただけるシリアルナンバーを配布いたします。