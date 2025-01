私立恵比寿中学が、2024年3月19日に15枚目となるシングルをリリースすることを発表した。本作品は3月20日に開催される、10年ぶりのさいたまスーパーアリーナ公演に向けた一作となる。このシングルには、メジャーデビュー以来、えびちゅうの節目を共に歩み、数々の楽曲を紡いできた“あの方”による書き下ろし楽曲が収録される予定だという。その詳細は後日発表となるので、続報を楽しみにしていて欲しい。

リリース情報



15thシングル「タイトル未定」2025年3月19日(水)発売予約ページ:https://ShiritsuEbisuChugaku.lnk.to/KpGbtZ初回生産ユニット0305盤(CD+BD)/SECL-3181〜3182 \2,420(税込)初回生産ユニット1112盤(CD+BD)/SECL-3183〜3184 \2,420(税込)初回生産ユニット131415盤(CD+BD)/SECL-3185〜3186 \2,420(税込)初回生産ユニット1617盤(CD+BD)/SECL-3187〜3188 \2,420(税込)初回仕様通常盤(CD)/SECL-3189 \1,320(税込)[収録内容・CD]通常・ユニット共通01.新曲02.いろはにODORYANSE――――03.形態別・0305盤 「ユニット曲1」・1112盤 「ユニット曲2」・131415盤 「ユニット曲3」・1617盤 「ユニット曲4」―――[ユニット盤 収録内容・BD]未定『えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024』発売中https://shiritsuebisuchugaku.lnk.to/PSSLUk・初回生産限定盤(3BD)¥16,500(税込)/SEXL-301〜30340Pブックレット[BD1]<えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024>01.ラブリースマイリーベイビー02.青春ゾンビィィズ03.YELL04.ほぼブラジル05.マブいラガタイフーン(Interlude)06.CHAN-CHARA-CHAN07.Family Complex08.TWINKLE WINK09.きゅるん10.R-O-B-O-C-K11.全力☆ランナー12.誘惑したいや13.はみだせGirls14.オメカシ・フィーバー15.HOT UP!!!16.MISSION SURVIVOR17.summer dejavu18.いろはにODORYANSE19.23回目のサマーナイト20.Knock You Out!21.イート・ザ・大目玉22.Bang Bang Beat23.BLUE DIZZINESS[BD2]<えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024>DAY2のみパフォーマンスしたライブ映像01.ちちんぷい02.青い青い星の名前03.ナチュメロらんでぶー04.Go!Go!Here We Go! ロック・リー05.自由へ道連れ06.感情電車[BD3]<私立恵比寿中学 15th Anniversary Tour 2024 〜the other side of indigo hour〜>FINAL@NHK大阪ホール01. Knock You Out!02. BLUE DIZZINESS03. TWINKLE WINK04. 制服“報連相”ファンク05. EBINOMICS06. 青春ゾンビィィズ07. 響08. 全力☆ランナー09. キングオブ学芸会のテーマ〜Nu Skool Teenage Riot〜10. 踊るガリ勉中学生11. テブラデスキー〜青春リバティ〜12. STAY POP13. kyo-do?14. I'll be here15. Summer Glitter16. CRYSTAL DROP17. Hello another world18. DRAMA QUEEN19. HOT UP!!!20. ゼッテーアナーキー21. トーキョーズ・ウェイ!22. まっすぐ23. ラブリースマイリーベイビー・通常盤(BD)¥7,700(税込)/SEXL- 304[BD1]<えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024>