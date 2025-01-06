私立恵比寿中学が、2024年3月19日に15枚目となるシングルをリリースすることを発表した。

本作品は3月20日に開催される、10年ぶりのさいたまスーパーアリーナ公演に向けた一作となる。このシングルには、メジャーデビュー以来、えびちゅうの節目を共に歩み、数々の楽曲を紡いできた“あの方”による書き下ろし楽曲が収録される予定だという。その詳細は後日発表となるので、続報を楽しみにしていて欲しい。

また、今回は「ユニット盤」4形態と初回仕様通常盤を含む全5形態での発売が決定している。シングルとしてユニット盤を発売するのは今回が初となり、個々のメンバーが異なるグループに分かれることで、それぞれの個性を活かした新たな魅力が詰め込まれた内容になりそうだ。

さらに、1月6日から私立恵比寿中学結成15周年を記念した特別企画『えびちゅう15周年 BEST of BEST PLAYLIST』がスタートした。毎週月曜日19時に更新されるこの企画は、楽曲提供を行ってきた豪華アーティスト陣や卒業メンバー、現メンバー、スタッフが選んだ楽曲とメッセージが順次公開されるというものだ。第一弾では、前山田健一とたむらぱんが選曲を担当している。さらに、石崎ひゅーい、川谷絵音、吉澤嘉代子、ヤマモトショウといった著名なアーティストが参加することが決定しており、翌週公開の第二弾では“あの方”の登場も予定されている。


リリース情報

15thシングル「タイトル未定」2025年3月19日（水）発売
予約ページ：https://ShiritsuEbisuChugaku.lnk.to/KpGbtZ

初回生産ユニット0305盤（CD＋BD）/SECL-3181〜3182　\2,420（税込）
初回生産ユニット1112盤（CD＋BD）/SECL-3183〜3184　\2,420（税込）
初回生産ユニット131415盤（CD＋BD）/SECL-3185〜3186　\2,420（税込）
初回生産ユニット1617盤（CD＋BD）/SECL-3187〜3188　\2,420（税込）
初回仕様通常盤（CD）/SECL-3189　\1,320（税込）

［収録内容・CD］
通常・ユニット共通
01.新曲
02.いろはにODORYANSE
――――
03.形態別
・0305盤　「ユニット曲１」
・1112盤　「ユニット曲2」
・131415盤　「ユニット曲3」
・1617盤　　「ユニット曲4」
―――
［ユニット盤　収録内容・BD］
未定

『えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024』発売中
https://shiritsuebisuchugaku.lnk.to/PSSLUk
・初回生産限定盤（3BD）￥16,500（税込）／SEXL-301〜303
40Pブックレット
［BD1］
＜えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024＞
01．ラブリースマイリーベイビー
02．青春ゾンビィィズ
03．YELL
04．ほぼブラジル
05．マブいラガタイフーン（Interlude）
06．CHAN-CHARA-CHAN
07．Family Complex
08．TWINKLE WINK
09．きゅるん
10．R-O-B-O-C-K
11．全力☆ランナー
12．誘惑したいや
13．はみだせGirls
14．オメカシ・フィーバー
15．HOT UP!!!
16．MISSION SURVIVOR
17．summer dejavu
18．いろはにODORYANSE
19．23回目のサマーナイト
20．Knock You Out!
21．イート・ザ・大目玉
22．Bang Bang Beat
23．BLUE DIZZINESS

［BD2］
＜えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024＞
DAY2のみパフォーマンスしたライブ映像
01．ちちんぷい
02．青い青い星の名前
03．ナチュメロらんでぶー
04．Go!Go!Here We Go! ロック・リー
05．自由へ道連れ
06．感情電車

［BD3］
＜私立恵比寿中学 15th Anniversary Tour 2024 〜the other side of indigo hour〜＞FINAL＠NHK大阪ホール
01. Knock You Out!
02. BLUE DIZZINESS
03. TWINKLE WINK
04. 制服“報連相”ファンク
05. EBINOMICS
06. 青春ゾンビィィズ
07. 響
08. 全力☆ランナー
09. キングオブ学芸会のテーマ〜Nu Skool Teenage Riot〜
10. 踊るガリ勉中学生
11. テブラデスキー〜青春リバティ〜
12. STAY POP
13. kyo-do?
14. I'll be here
15. Summer Glitter
16. CRYSTAL DROP
17. Hello another world
18. DRAMA QUEEN
19. HOT UP!!!
20. ゼッテーアナーキー
21. トーキョーズ・ウェイ！
22. まっすぐ
23. ラブリースマイリーベイビー

・通常盤（BD）￥7,700（税込）／SEXL- 304
［BD1］
＜えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024＞

日時：2025年3月20日（祝・木）
会場：さいたまスーパーアリーナ
チケット・詳細ページ：https://shiritsuebichu.jp/

関連リンク

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