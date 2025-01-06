私立恵比寿中学、3月19日にシングルリリース決定。結成15周年の特別企画もスタート
私立恵比寿中学が、2024年3月19日に15枚目となるシングルをリリースすることを発表した。
本作品は3月20日に開催される、10年ぶりのさいたまスーパーアリーナ公演に向けた一作となる。このシングルには、メジャーデビュー以来、えびちゅうの節目を共に歩み、数々の楽曲を紡いできた“あの方”による書き下ろし楽曲が収録される予定だという。その詳細は後日発表となるので、続報を楽しみにしていて欲しい。
さらに、1月6日から私立恵比寿中学結成15周年を記念した特別企画『えびちゅう15周年 BEST of BEST PLAYLIST』がスタートした。毎週月曜日19時に更新されるこの企画は、楽曲提供を行ってきた豪華アーティスト陣や卒業メンバー、現メンバー、スタッフが選んだ楽曲とメッセージが順次公開されるというものだ。第一弾では、前山田健一とたむらぱんが選曲を担当している。さらに、石崎ひゅーい、川谷絵音、吉澤嘉代子、ヤマモトショウといった著名なアーティストが参加することが決定しており、翌週公開の第二弾では“あの方”の登場も予定されている。
リリース情報
予約ページ：https://ShiritsuEbisuChugaku.lnk.to/KpGbtZ
初回生産ユニット0305盤（CD＋BD）/SECL-3181〜3182 \2,420（税込）
初回生産ユニット1112盤（CD＋BD）/SECL-3183〜3184 \2,420（税込）
初回生産ユニット131415盤（CD＋BD）/SECL-3185〜3186 \2,420（税込）
初回生産ユニット1617盤（CD＋BD）/SECL-3187〜3188 \2,420（税込）
初回仕様通常盤（CD）/SECL-3189 \1,320（税込）
［収録内容・CD］
通常・ユニット共通
01.新曲
02.いろはにODORYANSE
――――
03.形態別
・0305盤 「ユニット曲１」
・1112盤 「ユニット曲2」
・131415盤 「ユニット曲3」
・1617盤 「ユニット曲4」
―――
［ユニット盤 収録内容・BD］
未定
『えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024』発売中
https://shiritsuebisuchugaku.lnk.to/PSSLUk
・初回生産限定盤（3BD）￥16,500（税込）／SEXL-301〜303
40Pブックレット
［BD1］
＜えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024＞
01．ラブリースマイリーベイビー
02．青春ゾンビィィズ
03．YELL
04．ほぼブラジル
05．マブいラガタイフーン（Interlude）
06．CHAN-CHARA-CHAN
07．Family Complex
08．TWINKLE WINK
09．きゅるん
10．R-O-B-O-C-K
11．全力☆ランナー
12．誘惑したいや
13．はみだせGirls
14．オメカシ・フィーバー
15．HOT UP!!!
16．MISSION SURVIVOR
17．summer dejavu
18．いろはにODORYANSE
19．23回目のサマーナイト
20．Knock You Out!
21．イート・ザ・大目玉
22．Bang Bang Beat
23．BLUE DIZZINESS
［BD2］
＜えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024＞
DAY2のみパフォーマンスしたライブ映像
01．ちちんぷい
02．青い青い星の名前
03．ナチュメロらんでぶー
04．Go!Go!Here We Go! ロック・リー
05．自由へ道連れ
06．感情電車
［BD3］
＜私立恵比寿中学 15th Anniversary Tour 2024 〜the other side of indigo hour〜＞FINAL＠NHK大阪ホール
01. Knock You Out!
02. BLUE DIZZINESS
03. TWINKLE WINK
04. 制服“報連相”ファンク
05. EBINOMICS
06. 青春ゾンビィィズ
07. 響
08. 全力☆ランナー
09. キングオブ学芸会のテーマ〜Nu Skool Teenage Riot〜
10. 踊るガリ勉中学生
11. テブラデスキー〜青春リバティ〜
12. STAY POP
13. kyo-do?
14. I'll be here
15. Summer Glitter
16. CRYSTAL DROP
17. Hello another world
18. DRAMA QUEEN
19. HOT UP!!!
20. ゼッテーアナーキー
21. トーキョーズ・ウェイ！
22. まっすぐ
23. ラブリースマイリーベイビー
・通常盤（BD）￥7,700（税込）／SEXL- 304
［BD1］
＜えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024＞
日時：2025年3月20日（祝・木）
会場：さいたまスーパーアリーナ
チケット・詳細ページ：https://shiritsuebichu.jp/
会場：さいたまスーパーアリーナ
チケット・詳細ページ：https://shiritsuebichu.jp/
関連リンク
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