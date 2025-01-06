°Õ³°¤È¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê°ìÌÌ¤¬¡©¡Ú½÷Í¥¡¦Èª²ê°é¡Û¤Î¡È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¿È¡É¤ò¤Î¤¾¤¸«♡
±Ç²è¡Ø¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÇÂÔË¾¤Î½é¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¡¢º£ÏÃÂê¤Î½÷Í¥¡¦Èª²ê°é¤µ¤ó¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì♡ º£²ó¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥×¥ê¤ä¤è¤¯»È¤¦³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¡¢²ê°é¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¿È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÍ§¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Ê¤«¤ß
¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÏÈ¾Æ©ÌÀ¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤È¤½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤â¡£¾ï¤ËºîÉÊ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
Check! ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥×¥ê
Uc¥«¥ì¥ó¥À¡¼
¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¡¹¤ÎÍ½Äê¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÏUc¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤ò»î¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤³¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹♡
Check! ¤è¤¯»È¤¦³¨Ê¸»ú
‼️
¤è¤¯»È¤¦³¨Ê¸»ú¤¬¤³¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä»ä¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê´¶¾ð¤¬Ë¤«¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¡¼¥¯¼«ÂÎ¤¬»ä¤Ã¤Ý¤¤¤«¤â¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤È¤¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
Check! ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ
ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤¬¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿♡
¤¿¤Ö¤ó¤À¤¤¤ÖÁ°¤Î»þÂå¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯Âç¹¥¤¤Ç¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÌµÃÏ¡£
Check! ¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À
¤¹¤Ã¤´¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤È¤ÏÍ§¤À¤Á¤È¤Î¼«»£¤ê¤«¤Ê¡£¿ÆÍ§¤Îè½»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤è¤¯°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÎ¨¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤á¡ª
Check! ±Ç²è¡Ø¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ç½é¼ç±é¡ª
Êì¿Æ¤ÎºÆº§¤Ç¿·¤·¤¤Éã¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î»å¡ÊÈª²ê°é¡Ë¡£²º¤ä¤«¤Ê¿·À¸³è¤ËÆ´¤ì¤ë»å¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¸»¡Êºî´ÖÎ¶ÅÍ¡Ë¡¢Íì¡ÊÆá¿ÜÍºÅÐ¡Ë¡¢É¢¡Ê¿¥»³¾°Âç¡Ë¡¢Îà¡ÊÆâÅÄßê²»¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Ä¶¥¤¥±¥á¥ó¤À¤±¤É¥¯¥»¤¬¶¯¤¤4¿Í¤ÎÄï¤¿¤Á¡£
¤µ¤é¤ËÉã¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê»Ð¡ßÄï¤Î5¿Í¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎÅß¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¥¼¥íµ÷Î¥¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó♡
Èª²ê°é
¤Ï¤¿¡¦¤á¤¤¡ü󠄀󠄀󠄀󠄀2002Ç¯4·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢CM¤ÈÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÈÂ¸ºß´¶¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
ÂÔË¾¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤¬¸½ºß¸ø³«Ãæ¡£
»£±Æ¡¿±ÊÀ¥º»À¤¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¾åÅÄÍ´µ±¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Mien¡ÊLila¡Ë¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ó¥É¥¦¥è¡¼¥³