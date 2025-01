2025年1月9日(木)放送開始予定のTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』第1話のあらすじと場面写真が公開された。またAKINO from bless4・福山芳樹が歌うオープニング映像ノンクレジット版も先行公開となった。「アクエリオン」シリーズ20周年を記念する第4作、待望の新作となるTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』。神奈川県藤沢市江の島を舞台に、それぞれある感情が欠落したキャラクターたちが、おのれの感情と宇宙の存亡を賭けて壮大な愛の神話を紡ぐというストーリーだ。情報解禁時にはSNSのトレンド1位になるなど注目を集めている。

今回は第1話のあらすじと場面写真が公開された。第1話は2025年1月9日(木)24:30から順次放送・配信開始予定。<第一話 「彼女の語る」>オオトリサッコは、優秀な生徒が集められ、英才教育を施される「私立江ノ島学園」中等科の2年生。怖いもの知らずの性格で、クラスでもつまはじきにされている。そんなサッコが心を開ける幼馴染、イチキサヨが死んでしまった。彼女の葬儀で、なでしこの花を手向けたはずのサッコだが、ある日、登校してみると、サヨが現れ、神話のこと、1万2千年前のことを語りかけてきて……。また初回の放送に先立ち、AKINO from bless4・福山芳樹が歌う『創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.』オープニング映像ノンクレジット版を先行公開された。曲名でお気づきかと思うが、シリーズ第1作『創聖のアクエリオン』のOP曲のアレンジバージョンとなっており、歌詞も同じフレーズが使用されている。映像では過去神話編のキャラクターと現代のキャラクターとの関わりやアクエリオンシーゲル、フェオー、ティールの合体イメージなどが描かれている。楽曲の歌詞に合わせた展開も見所だ。(C) 2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE