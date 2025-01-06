YOASOBI¡¢½é¤Î¥É¡¼¥à¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¼ý¤á¤¿·à¾ìÈÇ¤¬Á´¹ñ97´Û¤Ç·à¾ì¸ø³«
YOASOBI¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î¥É¡¼¥à¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 "Ä¶¸½¼Â"¡Ù¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢2·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ·à¾ì¸ø³«¡¢2·î20Æü¤ËÁ°Ìëº×¤È¤Ê¤ëÀè¹Ô¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2·î21Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 "Ä¶¸½¼Â"¡Ù
¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤ÎAyase¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îikura¤Î2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë"¾®Àâ¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È"YOASOBI¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¤«¤é¹ñÆâ³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç1°Ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ç8²¯²óÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯¡¢¸½ºß¤ÎYOASOBI¤òÂÎ¸½¤·¤¿½é¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¡ÖYOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 "Ä¶¸½¼Â"¡×¤ò2024Ç¯10¡Á11·î¤Ë³«ºÅ¡£¥È¡¼¥¿¥ë17Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ËÅöÆüÈäÏª¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢µ®½Å¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ò²Ã¤¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿·à¾ìÈÇ¤¬2·î21Æü¤«¤é3·î6Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ97´Û¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø³«Á°Æü¤Î2·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ30´Û¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤â¼Â»Ü¡£YOASOBI¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë²ñ°÷¥µ¥¤¥È¡ÖCLUB ÌëÍ·¡×¤Ç¤ÏÀè¹ÔÈÎÇäÃæ¤Ç¡¢¥í¡¼¥Á¥±¤Ç¤Î¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÃêÁªÀè¹Ô¤Ï1·î25Æü¤«¤éÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 "Ä¶¸½¼Â"¡Ù Í½¹ð±ÇÁü
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
YOASOBI¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤ÎAyase¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îikura¤«¤é¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£2019Ç¯10·î¤Ë·ëÀ®¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¤¬Ayase¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢1¥«·î¤Ç100ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£°Ê¹ß¤â¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î21Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 "Ä¶¸½¼Â"¡Ù
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯¡¢¸½ºß¤ÎYOASOBI¤òÂÎ¸½¤·¤¿½é¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¡ÖYOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 "Ä¶¸½¼Â"¡×¤ò2024Ç¯10¡Á11·î¤Ë³«ºÅ¡£¥È¡¼¥¿¥ë17Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ËÅöÆüÈäÏª¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢µ®½Å¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ò²Ã¤¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿·à¾ìÈÇ¤¬2·î21Æü¤«¤é3·î6Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ97´Û¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø³«Á°Æü¤Î2·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ30´Û¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤â¼Â»Ü¡£YOASOBI¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë²ñ°÷¥µ¥¤¥È¡ÖCLUB ÌëÍ·¡×¤Ç¤ÏÀè¹ÔÈÎÇäÃæ¤Ç¡¢¥í¡¼¥Á¥±¤Ç¤Î¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÃêÁªÀè¹Ô¤Ï1·î25Æü¤«¤éÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 "Ä¶¸½¼Â"¡Ù Í½¹ð±ÇÁü
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
YOASOBI¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤ÎAyase¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îikura¤«¤é¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£2019Ç¯10·î¤Ë·ëÀ®¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¤¬Ayase¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢1¥«·î¤Ç100ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£°Ê¹ß¤â¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£