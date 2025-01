私立恵比寿中学、“あの方”の書き下ろし新曲を収録したシングルがリリース決定＆豪華プレイリスト企画も始動

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■特別企画「えびちゅう15周年 BEST of BEST PLAYLIST」第1弾は、前山田健一とたむらぱんが選曲を担当!

私立恵比寿中学が2024年3月19日に15枚目となるシングル(タイトル未定)をリリースする。3月20日に開催される、10年ぶりの埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演に向けた一作となる。

このシングルには、メジャーデビュー以来、えびちゅうの節目をともに歩み、数々の楽曲を紡いできた“あの方”による書き下ろし楽曲が収録される予定で、詳細は追って発表される

今作は「ユニット盤」4形態と初回仕様通常盤を含む全5形態で発売。シングルとしてユニット盤を発売するのは今回が初となり、個々のメンバーが異なるグループに分かれることで、それぞれの個性を活かしたあらたな魅力が詰め込まれた内容となる。

そして1月6日から、私立恵比寿中学結成15周年を記念した特別企画「えびちゅう15周年 BEST of BEST PLAYLIST」がスタート。毎週月曜日19時に更新されるこの企画は、楽曲提供を行ってきた豪華アーティスト陣や卒業メンバー、現メンバー、スタッフが選んだ楽曲とメッセージが順次公開されるというもの。

第1弾では、前山田健一とたむらぱんが選曲を担当。さらに石崎ひゅーい、川谷絵音、吉澤嘉代子、ヤマモトショウといった著名なアーティストが参加することが決定しており、翌週公開の第2弾では“あの方”の登場も予定されている。

結成15周年を迎えた私立恵比寿中学の多彩な音楽の魅力を凝縮したこの企画は、これまでの歴史を振り返りながら、卒業メンバーを含む多くの支えと繋がりを改めて感じられる特別なものとなる。

結成15周年イヤーを通じて、私立恵比寿中学はあらたな挑戦を続ける。さいたまスーパーアリーナ公演という大舞台、そしてあらたな試みを盛り込んだシングルリリース。年明けからSSAモードに突入した私立恵比寿中学の快進撃に注目だ。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

えびちゅう15周年 BEST of BEST PLAYLIST

