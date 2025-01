サザンオールスターズ、オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』詳細解禁！トレーラー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アルバムには、サザンが今持てる力のすべてを注ぎ込んだ全14曲を収録!

サザンオールスターズの10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』が、3月19日にリリースされることが決定した。

1978年に鮮烈なデビューを飾り、以来47年間、昭和~平成~令和の時代をわたり歩き、日本の音楽シーンの第一線で活躍し続けているサザンオールスターズ。様々な名曲を世に放ち、これまでにリリースされたオリジナルアルバムは15作。多くの人の人生に寄り添い、数々の栄誉ある賞を受賞し、常にその記録を更新し続けてきている。

今や日本には欠かせないロックバンドとして、前人未到の領域に足を踏み入れているサザンが、満を持して10年ぶりの最新オリジナルアルバムをリリースする。そのタイトルは『THANK YOU SO MUCH』。2024年11月にタイトルが発表され、アルバム詳細に先駆けて全国ツアーの情報が発表されると、SNSやワイドショーを席巻。テレビやラジオをはじめメディアを巻き込んで話題を呼んだ。

さらに元旦には、温かなメッセージとともに全国の被災地に心を寄せる新曲「桜、ひらり」が配信リリースされるなど、サザンの最新アルバムへの歩みが着実に進められている。

さらなる続報が大きく期待されているなか、ついにサザンオールスターズ16thオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』の詳細が、最新アーティスト写真とともに解禁された。

発売日は、3月19日に決定。SPECIAL DISCとSPECIAL BOOKが付属する完全生産限定盤(A:Blu-ray Disc/B:DVD)と、通常盤、2枚組アナログ盤の計4形態でリリースされる。

1曲1曲に言葉とメロディが緻密かつ丁寧に編み込まれた本作には、2023年にデビュー45周年を迎えて発表した「盆ギリ恋歌」「歌えニッポンの空」「Relay~杜の詩」、2024年に配信シングルとしてリリースされた「恋のブギウギナイト」「ジャンヌ・ダルクによろしく」、2025年の幕開けを飾った「桜、ひらり」に加えて、弾けるグラムロックナンバー「夢の宇宙旅行」、デビュー前のサザン最初期に作られていた「悲しみはブギの彼方に」、先達が築き上げてきた芸能(エンタメ)への敬愛を歌う「神様からの贈り物」など、サザンが今持てる力のすべてを注ぎ込んだ全14曲が収録される。

詳細情報の発表に際して、アルバム特設サイトならびにサザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルでは、最新トレーラー映像が公開された。

アルバム発表にともない、大きな盛り上がりを見せているのが、2019年以来6年ぶりとなる全国アリーナ&ドームツアー『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』だ。

社会現象ともなった『茅ヶ崎ライブ2023』や“最後の夏フェス出演”『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』を経て開催される待望のツアーということもあり、2024年11月に情報解禁されると、ファンクラブ先行受付の段階で応募が殺到。全国で50万人以上の動員が想定されるなかで、早くもキャパシティを大幅に超える応募がきている状況だ。

プラチナチケットになること必至の本ツアーだが、1月6日より予約開始となったアルバム『THANK YOU SO MUCH』を予約購入した方に、ドーム公演を対象としたチケット先行受付に応募することができるシリアルナンバーが配布されることも決定した。

対象期間や店舗、応募詳細についてはアルバム特設サイトまで。

今回の発表に際して、サザンオールスターズのアルバム特設サイトがリニューアルされ、作品のキャッチコピーが公開。「この歌と出会い あなたがいれば 何も怖くない――」

日々、目まぐるしく変わっていく時のなかで、いつの時代も変わらずサザンがいて、歌がある。音楽があって、毎日を懸命に生きる人々がいれば、なんだって乗り越えていけるに違いない。サザンが大きな愛と深い感謝を込めて届ける、無敵の一枚に期待しよう。

1.恋のブギウギナイト(フジテレビ系ドラマ『新宿野戦病院』主題歌/ユニクロ「年末祭・新年祭」TVCMソング)

2.ジャンヌ・ダルクによろしく(TBS系スポーツ2024テーマ曲)

3.桜、ひらり

4.暮れゆく街のふたり

5.盆ギリ恋歌(DAM「Singing」2023 Special Project CMソング)

6.ごめんね母さん

7.風のタイムマシンにのって

8.史上最恐のモンスター

9.夢の宇宙旅行

10.歌えニッポンの空

11.悲しみはブギの彼方に

12.ミツコとカンジ

13.神様からの贈り物

14.Relay~杜の詩(ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング)

