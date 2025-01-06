エンタメも仕事もこれ1台。「Fire HD 10 タブレット」ほか、Amazonデバイスもお買い得だよ！#Amazon初売り
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年1月3日（金）9時から1月7日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE 初売り」を開催中。
現在、「Fire HD 10 タブレット」や「Echo Pop」など、Amazonデバイスがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2025年1月6日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Amazonの大画面デバイス「Fire HD 10 タブレット」が25％オフとお買い得！
Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2023年発売)
14,980円
（25％オフ）
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Fire Max 11 タブレット - 11インチ 2Kディスプレイ 128GB (2023年発売)
32,980円
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New Fire HD 8 タブレット - ８インチHDディスプレイ、3GB RAM、32GBストレージ、ブラック (2024年発売)
11,980円
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New Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
22,980円
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New Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) グリーン / 3GB RAM (2024年発売) 対象年齢6歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
13,980円
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豊富なカラーバリエーションと高音質が魅力のコンパクトスマートスピーカー「Echo Pop」がお得に購入できるチャンス！
Echo Pop (エコーポップ) - コンパクトスマートスピーカー with Alexa｜チャコール
4,480円
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Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜グレーシャーホワイト
5,980円
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【New】Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | グレーシャーホワイト
8,980円
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Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
9,980円
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【New】Echo Show 8 (エコーショー8) 第3世代（2024年発売） - HDスマートディスプレイ with Alexa、13メガピクセルカメラ付き、空間オーディオ｜チャコール
18,980円
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Echo Hub (エコーハブ) 8インチスマートホームコントロールパネル with Alexa
20,980円
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60万以上の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽しもう！ 「Fire TV Stick HD」が30％オフで販売中
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
4,880円
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Amazon Fire TV Stick 4K | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円
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Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円
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Amazon Fire TV Cube(キューブ) | 究極の体験をハンズフリーで | ストリーミングメディアプレイヤー
15,980円
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Alexa対応音声認識リモコン (2024年発売) | 対応する別売りのFire TV本体が必要です
2,180円
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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Source:「AmazonスマイルSALE 初売り」